Leopoldo López, ex preso político y líder de Voluntad Popular, reiteró este martes que el tema de las sanciones se “debe revisar” para poder “aliviar y atender” a la población venezolana.

“Sobre las sanciones si creo que se puede hacer una revisión para ver como se pueden aplicar de una manera más estratégica. Sobre las sanciones generales al sector energético, creo que allí tenemos que ser muy claros, la verdad es que la escasez de gasolina que hay hoy en Venezuela que la dictadura también se la pretende atribuir a las sanciones, no es por el problema de las sanciones, es por la irresponsabilidad, la corrupción y la incapacidad de la dictadura de manejar el sector energético”, expresó López en una entrevista para Efecto Cocuyo.

El líder político reiteró que “por más que la dictadura diga que la situación en Venezuela tiene como origen las sanciones, es no es la verdad. Esto es un tema que hay que revisar, sobre cómo puede darse una continuidad al tema de la presión internacional con la herramienta de las sanciones pero buscando mecanismos para poder aliviar y atender a la población, yo creo que eso hay que hacerlo”.

Además, afirmó que el orden del mantra para lograr un cambio político en Venezuela (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) puede cambiar porque “dependerá de las circunstancias”, reseñó la periodista Ibis León.

Entre las claves de lo dicho por Leopoldo López, Efecto Cocuyo destacó:

1- La ruta política para 2021 sigue siendo el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero el dirigente opositor advierte que el orden de los factores “va a depender de las circunstancias”.

2- Los factores políticos de oposición aún discuten cómo materializar la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Entre las alternativas está la constitución de la comisión delegada (integrada por los presidentes de las comisiones permanentes del Poder Legislativo) en representación de la plenaria que fue electa en 2015 por voto popular y cuyo mandato finaliza el 5 de enero de 2021.

3- La orientación de la presión que se está haciendo con las sanciones individuales y generales debe ser revisada a juicio de López, aunque defendió mantener las restricciones sobre la comercialización del oro y el sector energético del país. “No podemos darle cancha a la dictadura para que siga usufructuando y malgastando los recursos de los venezolanos para mantenerse en el poder”, manifestó.

4- No importa el apellido que tengan las elecciones (si son municipales o regionales), el sector que respalda a Juan Guaidó no planea participar si no cumplen con la condición de ser libres, justas y verificables. El próximo año están contemplados los comicios de alcaldes y gobernadores.

5- Sobre el futuro de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, López aseguró que se va a mantener en Venezuela y “va a asumir los riesgos necesarios”.