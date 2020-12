El exalcalde Metropolitano de Caracas, hoy en el exilio, Antonio Ledezma, repudió la acción que ha tenido la comunidad internacional con respecto al caso Venezuela y se pregunta, por qué no terminan de activar los recursos válidos que tienen «para salir del narcoestado de Nicolás Maduro».

Durante una entrevista con Leopoldo Castillo, el exalcalde afirmó que el Gobierno de Maduro está adelantando los planes de transformar el territorio venezolano en una base misilística de Irán, desde donde «disparar» cohetes de corto y largo alcance, además, reafirmó que en el país se mantienen operando grupos relacionados a Alcaeda, Hezbollah, ELN y moviendo «decenas de toneladas» de droga a territorio norteamericano.

«El problema no es solo de los venezolanos, ¿Cuántos niños tienen que morir ahogados en las playas? yo le pregunto eso a la comunidad internacional, ¿De qué le sirve a Venezuela el informe de la ONU donde se ratifica que Maduro y Chávez asesinaron a más de 18 mil venezolanos? que está ratificado más de 15 mil detenciones arbitrarias, que han hecho una orgía financiera, que han saqueado, como Alí Babá y los 40 ladrones, en más de 400 mil millones de dólares, ¿Qué están esperando, qué Irán les mande un bombazo desde Venezuela? Están esperando eso para confirmar que no se trata de que nosotros estamos de brazos cruzados esperando que las cosas nos la resuelvan desde afuera, no digan eso porque es una ofensa para nuestros mártires», expresó.

Ledezma mantuvo su reclamo a la Comunidad Internacional al tiempo que exigió la activación de los recursos válidos que tienen para derrocar «la narcotiranía de Maduro».

«¿Qué está esperando la comunidad Internacional? Qué maduro siga matando gente, cuántos muertos han ocurrido en Venezuela. No se trata de que uno perdió la noción democrática (…) Venezuela no es más que una corporación criminal, cómo se va a estar hablando de diálogo, ¿Quién entiende que se puede hablar con capos del narcotráfico?», señaló.

Y continuó: «Lo de Venezuela es algo peculiar, en Venezuela tenemos genocidas, criminales de lesa humanidad, traficantes de drogas, entonces qué más pruebas va a pedir la comunidad internacional a los venezolanos, hasta cuando este tira y encoge, hasta cuando comunicados lamentando que mueran niños, mujeres, hombres, que tienen que salir por las trochas escapando, no porque sean cobardes, hablo conmovido de ver lo que ocurre en Güiria, de ver a esos niños como si fuesen mis nietos, huyendo por los mares, de ver a esas mujeres cruzando trochas con un morral en hombros que se les quebró la ilusión».

«Quién está hablando de una guerra y que vayan a matar a los venezolanos, les pedimos a la comunidad internacional es que activen los recursos que tienen, como el concepto de responsabilidad de proteger o el tratado interamericano de asistencia reciproca para que rescaten a un pueblo, se trata de la obligación que tiene la comunidad internacional y si van a vetar en la ONU esta activación, se puede apelar a la plenaria para que se debata el caso de Venezuela», sentenció.