La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, indicó que el Psuv obtuvo una «victoria agridulce y vinagrosa» en las parlamentarias del 6D donde ella participó, y dijo que el triunfo del chavismo se debió a la abstención y no al «liderazgo».

«Rojitos, señor Nicolás Maduro, ustedes se inventaron el Sistema Patria para tener un control sobre el pueblo y obligarlo a votar por ustedes, déjeme decirle que así como decía el difunto, nosotros también tenemos inteligencia social, y con los números que son evidentes, les voy diciendo que a ustedes les falló el 66 % del sistema Patria, que no salió a votar», expresó Gómez en rueda de prensa.

La mandataria regional también envió un mensaje a Diosdado Cabello preguntándole «¿por qué no funcionaron los Clap señor Diosado? si usted dijo que el que no vota no come, pues le voy informando señor Diosado la gente se comió los Clap pero no votó».

Afirmó que el Gran Polo Patriótico representará la mayoría en el parlamento nacional pero gracias a la abstención convocada por un sector y no por «liderazgo».

En cuanto a la Consulta Popular, en la cual no participará, recomendó a sus impulsores enfrente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Freddy Bernal y protejan «la confidencialidad de los participantes».

«Yo a ustedes no los veo hablando del contrabando, no los veo hablando de la crisis de la gasolina, no los veo hablando de las dificultades del gas que azota al pueblo. Enfrenten sin miedo a Maduro, enfrente a Diosdado no le des miedo. Dejen el atropello hacia los dirigentes que también tenemos la misma causa y tenemos una idea distinta en el método de lucha», finalizó