El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, rechazó este miércoles la persecución de «Maduro» contra las ONG en Venezuela.



“La crisis humanitaria de Venezuela empeora, Maduro está tomando medidas enérgicas contra las ONG que trabajan para aliviar el sufrimiento causado por sus políticas fallidas”, escribió Kozak en su cuenta de Twitter.

El subsecretario resaltó que “sus crueles actos han negado a los venezolanos el acceso a los alimentos que tanto necesitan”.

Es importante destacar que el gobierno de Maduro allanó y persiguió a Roberto Patiño, activista director de la ONG Alimenta la Solidaridad por el delito de alimentar diariamente a 25 mil niños, madres embarazadas y ancianos en comedores populares de Caracas y 13 estados del país.

Las medidas tomadas contra el directivo pueden afectar severamente el desempeño de la ONG que trabaja para brindar bienestar social a la población más vulnerable en Venezuela.

As Venezuela’s humanitarian crises worsen, Maduro is cracking down on NGOs working to alleviate the suffering caused by his failed policies. His callous acts have denied Venezuelans access to badly needed food.

A legitimate government serves its people, not itself.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 2, 2020