El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que la oposición aún no ha resuelto qué hacer el 5E pues la alternativa democrática está haciendo un esfuerzo en ponerse de acuerdo.

«Nosotros tenemos que ir generando acciones, de hecho, los que somos diputados, tenemos decisiones que tomar, ¿Qué vamos hacer el 5E?, es un tema que no está resuelto, la alternativa democrática venezolana es una alternativa amplia que tiene gente que piensa distinto y que estamos haciendo un esfuerzo para ponernos de acuerdo en cuanto al quehacer», afirmó Guanipa quien también destacó que se está discutiendo la modificación del estatuto de la transición para continuar la gestión de la AN después del 5E.

«Si nosotros el día 6 de diciembre desconocimos la farsa electoral, la consecuencia inmediata es que la AN debe continuar y que el 5E debemos reunirnos en sesión y designar una junta directiva, ratificarla o designar gente nueva, lo que establece la Constitución es que la AN continua».

Por otra parte, el vicepresidente cree que no es necesario ir a la sede del Palacio Federal Legislativo y considera mejor establecer una actividad física y presencial en Caracas, «debemos retar a la dictadura al hacer un acto público presencial en la capital, para que sea una sesión de la AN y que a partir de allí de dirija una directiva y se continúe con el esfuerzo de generar presión para lograr el cambio político en Venezuela.

Respecto a lo ocurrido con la Tragedia de Güiria, Guanipa afirmó que primero trataron de constatar lo ocurrido para evitar cometer errores y destacó que no cree que haya algo que no mueva la humanidad de Maduro.

«todas estas cosas nos tiene que llamar definitivamente a la reflexión, no creo que haya absolutamente nada que mueva la fibra humana de maduro y de quienes lo acompañan, no creo que no haya nada absolutamente nada que los haga asumir la responsabilidad de lo que han hecho con Venezuela; nos corresponde seguir dando la pelea hasta lograr que esto termine».

Adicionalmente, el parlamentario destacó que hay que evaluar la situación de Trinidad y Tobago respecto a sus fronteras, «creo que tenemos que ver que pasa con el gobierno de Trinidad y Tobago, defendiendo sus fronteras ,cuando nosotros aquí en Venezuela recibimos a gente de T&T en momentos de situaciones difíciles y complicadas, son cosas que uno no termina de entender, nos tenemos que llenar de fuerza para seguir hasta vencer una lucha muy desigual que estamos llevando adelante».