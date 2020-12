El diputado reelecto a la AN por Primero Venezuela, José Brito (exPJ – Yaracuy), sostuvo este martes que “es momento” para el respeto y la tolerancia, declaraciones dadas un día después de que se conoció su arremetida contra el comunicador Víctor Amaya.

“Lo que la elección nos deja, tenemos que dejar los egos a un lado, los divismos a un lado, la unidad es necesaria dentro de la diversidad, es momento para unificar la lucha, es el momento para el respeto, para la tolerancia. Para entender que hay que hacer un alto en el camino”, afirmó Brito por VTV.

El parlamentario indicó que deben “salvar” al país. “A los que hoy son Gobierno que sepan administrar esta nueva correlación que hay en el país, porque aquí en honor a la verdad estamos perdiendo todos, está perdiendo Venezuela. Debemos salvar a Venezuela, por eso hoy reiteramos que nos vamos en una cruzada por toda Venezuela”.

Un día antes, el periodista Víctor Amaya denunció que recibió insultos por parte de José Brito, luego que publicara un tuit para desmentir al parlamentario, quien habría negado que la viralizada foto de una encargada de centro de mesa durmiendo correspondiera a las elecciones del domingo.

“El diputado Brito respondió a este tuit con insultos, acusaciones y ataques, por DM. Como le dije, no hago públicos mensajes privados que recibo (aunque me retó a publicarlos: «Hazlo mmgvo»). En todo caso, dijo que no se refería a esta foto sino a otra que mostró Henry Ramos”, escribió Amaya en Twitter.

El comunicador se refiere a un tuit con dicha foto donde escribió lo siguiente: “El candidato Brito dice que la foto de las personas casi durmiéndose en mesas electorales no son de ahora sino de la elección de la constituyente en 2017. Esta persona se protegía en 2017 para una pandemia que no existía hace tres años. Ella venía del futuro”.