Jorge Roig, miembro del consejo de la administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que Venezuela presentará una transición económica «caótica y desorganizada» incluso mucho antes que una transición política.

Roig reveló este miércoles en entrevista con Circuito Éxitos que un funcionario de oficialismo le comentó que la transición económica será primero y la política sería después. «Ahora estas viendo una transición económica caótica, desorganizada contraria a todos los principios de la revolución(…), ahora no se sabe si es pecado vender dólares o no hacerlo, las mismas reglas que te sostienen la economía siguen estando y al mismo tiempo las empresas tienen la incertidumbre si se hace lo correcto o no».

«Esto no fue una transición organizada, fue impuesta por circunstancias(…) ahora es el sector privado quien tiene el peso de la economía, ahora el gobierno es parásito del sector privado, no les queda otro remedio que dejar que se pague en dólares, eso no estaba pensado en una revolución».

El expresidente de Fedecámaras afirmó que esta nueva transición es un «respiro» para los que tienen y pueden acceder a dólares de manera constante, mientras que se convierte en una «terrible dificultad» para los que no puedan acceder a ellos, «el 90% de las empresas perdieron su capacidad de venta entre un 20% y 60%; los que sobrevivieron se adaptaron a la tecnología (redes sociales y estrategias comunicacionales), han crecido».

Por otra parte, Roig destacó que la situación en Venezuela es uno de los temas más debatidos en la OIT, pues lo consideran una «destrucción del empleo decente», para la OIT, se denomina empleo decente a aquel que ofrece un salario digno, buen trabajo, tiempo libres y aspiraciones para crecer dentro de la empresa, «eso no existe, hacer carrera, formar gente dentro de una empresa, eso esta totalmente destruido»» resaltó Roig.

Respecto a la ayuda internacional, el miembro de la OIT apuntó que Venezuela está «absolutamente sola dentro de la crisis», pues no posee acceso al Fondo Monetario Internacional porque algunos países reconocen a Guaidó, mientras que otros, reconocen a Maduro, «tenemos que resolver nuestros problemas sin un gobierno que no tenga ni capacidad ni ganas, este gobierno no tiene las ganas ni la capacidad monetaria de auxiliar al país».