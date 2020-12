Jorge Rodríguez informó este lunes que hasta el momento «de manera irreversible», hay 44 diputados que pueden ser adjudicados, de los cuales 34 son del Gran Polo Patriótico y 10 de la oposición, pero no detalló quiénes serían estos parlamentarios.

«Tenemos que anunciar que las fuerzas del Gran Polo Patriótico obtuvieron el 72% de los votos a nivel nacional (…) El GPP ganó 34 de los 44 diputados de lista nacional. Hasta el momento de manera irreversible tenemos 44 diputados pueden ser adjudicados, el GPPSB tiene 34 y las oposiciones obtienen 10 diputados», dijo Rodríguez en rueda de prensa.

Asimismo, indicó que de las 24 listas regionales, se alzaron con las 24, por lo que agradeció a la población por una nueva «demostración de democracia», reseñó Punto de Corte.

«Agradecemos al pueblo de Venezuela por una nueva demostración de fuerza, valentía, democracia y conciencia (…) Tenemos el compromiso de la recomposición del carácter de confluencia política, social, económica de Venezuela a través de la nueva Asamblea Nacional», subrayó.

Resaltó que mientras que el ganador en las elecciones de Rumania fue de 30%, «nosotros en Venezuela ganamos con el 72% de los votos… Producto del escaneo de las máquinas de votación, la participación electoral asciende al 32% del electorado. Aún en condiciones de amenaza permanente y agresión, fuimos a elecciones, votó el pueblo».

Opinó que en el caso de que hubiera participado la oposición de Juan Guaidó, también habrían «arrasado».

«¿Por qué (derechistas) no participaron? Porque sabían que los íbamos a arrasar (…) El Departamento de Estado ni siquiera ha reconocido la elección en su propio país ¿Qué se puede esperar de esto? Si estos países insisten en no escuchar la voz del pueblo de Venezuela, en no reconocer la realidad que somos, la fortaleza y el talante pacífico de esta democracia, se seguirán equivocando», finalizó.