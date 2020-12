El presidente colombiano Iván Duque advirtió este lunes a los venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados en ese país con que no tendrán vacuna contra el Covid-19.

Así lo dijo en una entrevista hoy por la emisora Blu Radio:

“Venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no tendrán vacuna de Covid”, señaló.

Asintió que en el plan de vacunación contra el coronavirus, los colombianos serán los prioritarios.

“Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada”, comentó.

Sobre los que tienen dos nacionalidades, aseveró que se van a manejar en función de la regularización y sus condiciones, además de que estén “dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”.

De hecho, de acuerdo con la página web, “quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna”.

“Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, alertó.

La vacuna contra el coronavirus ya comenzó a distribuirse en varios países, como Estados Unidos y Reino Unido; donde grandes farmacéuticas ya colocaron sus productos en la calle para comenzar la guerra contra el Covid-19.

A la par de las vacunaciones, una nueva cepa del virus ya está circulando en Europa y en Sudáfrica. Lo que se sabe hasta ahora es que son más transmisibles y sigue en estudio su carga viral y hasta mortalidad.