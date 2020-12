Primero Justicia desmintió este viernes que haya sido aprobado el informe sobre la Comisión de Contraloría en relación a un supuesto entramado de corrupción de los llamados diputados Clap. Señalan que solo es un borrador.

«La fracción de diputados de PJ comunica al país que la versión de informe de la Comisión de Contraloria que ha sido ventilado en los medios de comunicación no ha sido aprobado y es simplemente un borrador. Lamentamos que documentos de este tipo sean filtrados a los medios», indicó la tolda aurinegra en Twitter.

Stalin González, por su parte, también desmintió el hecho: «hago de conocimiento público, desde mi posición como diputado ante la AN y miembro de la Comisión que investiga a Contraloría, que desconozco el contenido del informe filtrado en medios. No participé en su elaboración y por lo tanto no cuenta con mi aprobación».

En dicho supuesto informe, la Comisión Especial de la AN declararía responsabilidad política a diputados de la Comisión de Contraloría en la presunta de corrupción de los Clap, donde son señalados los parlamentarios Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, entre otros.

«Los funcionarios de la Comisión Permanente de Contraloría actuaron de manera indebida en contra de los Procesos Administrativos y Reglamentarios», dice una de las conclusiones del desmentido informe.

Hago de conocimiento público, desde mi posición como diputado ante la AN y miembro de la Comisión que investiga a Contraloría, que desconozco el contenido del informe filtrado en medios. No participé en su elaboración y por lo tanto no cuenta con mi aprobación. — Stalin González (@stalin_gonzalez) December 18, 2020