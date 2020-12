El dirigente Henri Falcón sostiene que la abstención registrada en las elecciones parlamentarias no fue tan alta como dice el CNE (de 69%), sino de 61%, porque hay que restar a los venezolanos que están fuera del país.

“Si nosotros hacemos una operación matemática, si el REP sobre la base del cual, sea la encuesta el proceso en 20 millones de electores y siempre de manera reiterada se ha dicho que hay cinco venezolanos en el exterior en condición electores, el punto de partida es 15 o 16 millones. Si eso es así, pareciera que la abstención no estuvo por el 69%, sino por el 61%”, señaló en una rueda de prensa de la Alianza Democrática, que no llegó al millón de votos en las legislativas, esto en el primer boletín emitido ese mismo día.

En todo caso, dijo, la abstención “no resuelve la situación actual del país”.

Aprovechó para celebrar la “valentía” y el “desprendimiento” de “casi dos millones de venezolanos que se atrevieron a romper el cerco, el chantaje, la persecución para acudir a sufragar. Casi dos millones salieron a sufragar en función de la propuesta que presentamos los factores democráticos de este país”.

El domingo se celebraron las parlamentarias, donde el chavismo salió victorioso con más del 68%, de acuerdo a los resultados emitidos por el CNE designado por el TSJ/ANC.

La Alianza, que está conformada por El Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresista , además de los partidos intervenidos Acción Democrática y Copei, participaron en las parlamentarias a pesar de que el presidente de la AN, Juan Guaidó, así como los principales partidos opositores, ordenaran abstenerse ante lo que llamaron “farsa electoral”.

Ya al menos 45 países han rechazado los comicios donde el chavismo erigirá un Parlamento que, de acuerdo con Nicolás Maduro, será usado para intentar levantar las sanciones que pesan sobre él, personas a su alrededor y la economía venezolana.