El presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo que van a seguir con las “mismas estrategias” luego del 5 de enero, cuando se instaure el Parlamento electo el domingo pasado, al recordar que ya Nicolás Maduro tomó el Palacio Federal Legislativo por la fuerza.

“Seguiremos con las estrategias que han llevado hasta ahora. En este momento, yo no me encuentro en el parlamento”, dijo.

A inicios de año, la sede física del Parlamento fue tomada por el chavismo y por otros diputados de oposición que están en contra de Guaidó. Desde entonces, los parlamentarios han legislado usando herramientas virtuales, donde debaten y aprueban resoluciones.

“Maduro lo único que controla es el aparato represivo de la dictadura. Eso es lo que tiene Nicolás Maduro, recodemos que Nicolás Maduro tomó militarmente el parlamento”, subrayó durante una ponencia en el Parlamento Europeo.

Hizo referencia a las elecciones del domingo, donde destacó que el gobierno chavista “agregó de manera unilateral más de 100 diputados”.

“Físicamente no hay donde sentarlos en el Parlamento, que no están contemplados en la Constitución, entonces se trata de un irrespeto a las constitución”, señaló.

No dejó de mencionar que en Venezuela hay zonas tomadas por el Ejército de Liberación Nacional.

“En la capital hay los denominados pranes, líderes negativos que dominan territorios donde ni la comisión de la ONU puede entrar. Si Maduro controlará algo, hoy tendríamos gasolina por ejemplo. ¿Qué es lo que controla Maduro? La cúpula militar”, criticó.

“Lo que tenemos que tener claro es que Maduro es un dictador”, añadió.