El Presidente Encargado, designado por la AN, Juan Guaidó destacó en rueda de prensa que lo ocurrido el pasado 6D no fue una elección y resaltó que el proceso no trae ninguna solución al país”.

“No hay solución con Maduro usurpando el parlamento (…) chantajearon a la gente y produjeron unos resultados que no sacaron”.

Guaidó destacó que hay que prepararse para salir a las calles, “organizados y movilizados, en la consulta ya inició el proceso de participación y consulta, el 12 se expresa en la calle, la mayoría para ejercerla, el fraude está derrocado diplomática e internacionalmente”

Por otra parte, expresó su reconocimiento al Observatorio Electoral por reflejar la mentira de la dictadura al informar las cifras de abstención y participación durante el 6D.

“No caímos en chantaje, no se creyó la mentira de la dictadura, tenemos un reto adicional, vencer la censura y autocensura” resaltó el presidente encargo, quien también hizo un llamado a los medios que no reflejaron la realidad de los centros de votación.

El llamado es hoy a todos los venezolanos a vencer el esquema de censura de la dictadura (…) demostremos al mundo que no estamos solos”.

También destacó que las declaraciones de “veedores internacionales” como Zapatero no tienen cabida, “Zapatero se convierte en un cómplice de violación de DDHH” “(ellos) hipotecaron lo que les quedaba de prestigio”.

Respecto a la Consulta, Guaidó destacó que dicho proceso es la “respuesta contra el régimen de Maduro, lo que quedó marcado el día de ayer, no tienen gente ni respaldo, roban hasta la oportunidad de elegir no pudieron hacer ni el efecto propagandístico” e hizo hincapié en los resultados oficiales, “si quiere constatar los números absurdos, pregúntele a maduro por qué no votó en Catia”.

Finalmente, concluyó que la respuesta al fraude es actuar en la calle, “es ir en mayoría a rechazar a Maduro; tu fraude se quedó solo y ahora las calles se van a llenar de esperanza” apuntó.