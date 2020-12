El Presidente encargado, designado por la AN, Juan Guaidó no descartó irse al exilio después del 5 de enero tras asegurar que «la persecución se va a acrecentar», según reportó este martes a la BBC.

Guaidó, quien dejará de ejercer su cargo como presidente del Parlamento el 5 de enero y por tanto, perderá su inmunidad, no descartó la posibilidad de refugiarse en otro país tras considerar que «la persecución se va a acrecentar».

«Sí (…) A ver… Como decía, el riesgo está latente, el riesgo existe todos los días en Venezuela (…) De hecho, hace dos años, me secuestraron, y esa fue la segunda vez que he pasado por esto, enfrentando la dictadura de Maduro, pero el sostenimiento de la resistencia interna en la lucha contra una dictadura es central» reveló.

Guaidó sostuvo, que de estar en el exilio trabajaría «para poder buscar soluciones, pero poder buscar alternativas en conjunto, en este caso con la comunidad internacional, y poder liderar, dirigir, acompañar, en definitiva, toda la demanda social no satisfecha en Venezuela que está buscando soluciones alternativas».

Por otra parte, reiteró su rechazo a las parlamentarias del 6D y celebró la «derrota» reflejada en más del 70% de abstención y el rechazo de la comunidad internacional en dichos comicios electorales.

Guaidó también cuestionó que los diputados de oposición no tuvieran oportunidad de presentarse como candidatos, «yo no pude ser candidato en ese proceso por inhabilitación, pero hay otras 300 venezolanos que no pudieron serlo por cárcel o por persecución. Los partidos, además, están ilegalizados o secuestrados. Por eso todo el mundo rechaza ese proceso y los venezolanos van firmes exigiendo poder elegir, poder recuperar nuestro derecho al voto».