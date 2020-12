El presidente de la AN, Juan Guaidó, se refirió este martes al inicio de las vacunaciones contra el Covid-19 y aplaudió que el presidente colombiano, Iván Duque, ya comenzó una “estrategia certera” para inmunizar a su población.

“La pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa. Con el inicio de la vacunación urgen todos los esfuerzos por lograrla en el menor tiempo posible, países como Colombia y el presidente Iván Duque ya inician estrategia certera en esa dirección”, señaló Guaidó.

Ayer, Duque dijo que los venezolanos que no tuvieran doble nacionalidad o que no estén regularizados en su país, no podrían acceder a la vacuna contra el covid que estaría por llegar a la nación cafetera.

En una entrevista por BluRadio, señaló:

“Venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no tendrán vacuna de Covid”.

Y remarcó que los colombianos serán los priorizados cuando inicien las jornadas de vacunación en su país.