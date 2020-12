El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, comentó en una entrevista a El País la necesidad de mantener el Parlamento que preside en búsqueda de una solución, lo que significa que habrían 2 poderes legislativos tras la electa el 6D donde el chavismo arrasó con los curules, pero cuestionada por la comunidad internacional.

«El reconocimiento internacional y la presidencia encargada hoy son instrumentos de defensa de lo que queda de democracia en Venezuela. La continuidad institucional es el principio que estamos abrazando en este momento, al no haber tenido una elección válida, para continuar el mandato de la Asamblea Nacional y de la presidencia encargada. ¿Con qué base? El artículo 233 de la Constitución, la no elección celebrada el pasado 6 de diciembre. Pero lo más importante es la defensa de los venezolanos, de la gente. No podemos permitir un vacío en la interlocución. Para aproximar una solución, vamos a necesitar de la fuerza interna y de la interlocución legítima del pueblo de Venezuela y eso significa mantener e instalar el próximo de 5 de enero la continuidad constitucional del Parlamento», señaló.

Al ser preguntado si a partir del 6 de enero se va a seguir considerando presidente encargado, dijo: «Por la Constitución y la continuidad institucional con base en el Parlamento nacional. No podemos caer en la trampa. ¿Qué buscan ellos? Aniquilar la alternativa democrática, por eso, por ejemplo, no aceptaron la oferta muy sensata que hiciera Europa recientemente para diferir el fraude y reunir condiciones para un proceso con un reconocimiento y competitivo. A Maduro no le interesa la legitimidad de ese proceso del 6 de diciembre».

En cuanto a si debe mantener su Gobierno interino tal cual está estructurado o tiene que tener modificaciones y recortar cargos, apuntó: «Creo que se debe mejorar para hacerlo más rápido. Hay que facilitar la presión internacional, pero también las garantías a los que hoy están apoyando a Maduro. Cualquier transición genera incertidumbres, incluso en democracias. En definitiva, a partir del 5, 6 de enero lo que tenemos que hacer es fortalecer la coalición internacional, la movilización interna para generar presión, pero también las garantías, el marco para la transición».

