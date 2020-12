El Ministerio de Interior español denegó, la noche del lunes, el derecho al asilo y protección subsidiaria a Luis Armando Pérez, único hermano de Óscar Pérez, policía rebelde quien enfrentó al gobierno de Maduro durante seis meses y fue ejecutado en 2018 tras conocerse su ubicación clandestina.

Luis Armando Pérez huyó de Venezuela pocos días después de que se conociera la muerte de su hermano, quien sobrevoló el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) mientras lanzaba granadas de sonido; de acuerdo al reporte realizo por El Mundo, Luis Armando Pérez habría recorrido diversos países de Sudamérica para posteriormente partir a España desde Chile donde encontró refugio provisional con su pareja y sus dos hijos.

La resolución del Ministerio de Interior español estableció que no hay posibilidad alguna que Pérez «fuera a sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes».

Por otra parte, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio añadió que en Venezuela «tampoco puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno», por lo que «no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria», reseñó AlbertoNews.

Contrario a lo expuesto por las instituciones españolas, Pérez enfrenta acusaciones de terrorismo en grado de complicidad, según el auto publicado por el juez del Tribunal Especial de Primera Instancia, especialista en delitos de terrorismo.

Luis Armando Pérez, de 42 años, había liderado hace un año una iniciativa en entregar a la Corte Penal Internacional y a la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU pruebas audiovisuales de el hecho de El Junquito donde perdió la vida Óscar Pérez junto a otros seis compañeros, quienes se habían rendido apenas fueron hostigados bajo el fuego enemigo. Los cuerpos presentaban ejecuciones con tiros a la cabeza.

En la denuncia presentada por Pérez juntos con los diputados en el exilio Wilmer Azuaje y Franco Casella también figura la persecución de sujetos vinculados a Óscar Pérez, según el documento, son 25 personas entre las que se incluyen el sacerdote que lo enterró, las personas que cuidaban a sus perros (varios de ellos exterminados, según lo reseñado por AlbertoNews) e incluso el médico dueño de la casa donde Pérez y su equipo se escondían y fueron atacados.

«Desde ese preciso instante (rebelión de Óscar Pérez) cambió toda la vida de mi familia y de la mía, tuve que dejar todo y no me equivoqué, empezaron a detener a todo el que tenía relación con mi hermano», precisó Luis Armando. «Me escondí desde el primer día y me mantuve oculto entre varios sitios, incluso me tocó dormir en la calle ya que varios amigos a los que acudí no me permitieron quedarme por temor», destacó Pérez, quien consiguió escapar por la frontera de Colombia una semana después.

«A una familiar detenida durante dos días le presionaban para que desvelara dónde estaba yo antes de que apareciera muerto». Pérez también destacó la muerte de un tío hermano de la madre de ambos, «Se sentía perseguido y así se lo describió a mi madre, hasta que un día apareció muerto en su casa por un disparo»

Actualmente tanto la madre de Luis Armando Pérez como su cuñada, la esposa de Óscar, junto a sus hijos, se encuentran protegidos en Estados Unidos.