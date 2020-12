La rectora de la Universidad Central de Venenzuela, Cecilia García Arocha confesó que los resultados del 6D no le inspiran confianza y ve la Consulta popular como un proceso que puede ser positivo para el país.

García Arocha vio «limpio» el proceso del 6D; sin embargo, acotó en entrevista con Lozinski, que no votó pese a que no se considera una persona abstencionista, «me gusta elegir y me gustan las cosas claras(…) lamento profundamente que no exista o sea referente algunas de las personas de la oposición democrática» destacó la rectora, «si hubiese sido gobierno, pospongo las elecciones hasta que los expertos digan lo contrario » manifestó la autoridad respecto a la situación actual con el Covid-19.

Por otra parte, García Arocha consideró que el proceso del 6D no «llenó sus expectativas» e hizo hincapié en que más que votar, le gusta elegir, «me gusta confrontar ideas, defender ideas y autonomía» destacó en rechazo a las amenazas hechas por los candidatos del oficialismo respecto a los abstencionistas.

Respecto a la Consulta, la odontóloga cree que es un proceso distinto al del 2017; «el venezolano ahora está sumergido en como sobrevivir», sin embargo, evaluará su opinión respecto a esta consulta, «creo que la consulta es una opinión que puede ser positiva para el desarrollo de las futuras corrientes que se impongan en Venezuela».

García Arocha también se pronunció respecto a clases presenciales en la UCV sobre las virtuales, «yo se que los servicios básicos no funcionan, pero hay que pensar en los estudiantes, están necesitados de ayuda y mano amiga que les impulse a seguir adelante»

«Todavía no pueden ser presenciales, no hay condiciones, pero sí hay material para dar a distancia», resaltó la rectora quien comentó que estuvo en reunión con el Dr. Julio Castro y demás autoridades de la universidad y evaluaron la situación de educación a distancia, pues la universidad no cubre lo necesario en medidas de bioseguridad para iniciar un proceso de clases presenciales.

«La universidad jamás ha estado de espalda al país»; sin embargo, apuntó que la institución no está en capacidad de realizar actividades presenciales, porque «se necesita un rigor de bioseguridad, cuyo presupuesto no cubre lo necesario».