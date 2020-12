El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Freddy Valera, refutó este martes las declaraciones de Diosdado Cabello, en las que, a su juicio, demostró el «permanente chantaje» del oficialismo con el hambre del pueblo venezolano.

«La gran verdad, capitán Cabello, es que en el estado Bolívar. ni en Venezuela no hay comida para quienes participen en la farsa electoral que tienen montada para el próximo 6 de diciembre, ni para quienes no decidan no convalidar a la dictadura», precisó el legislador.

Para el diputado, «el show» electoral montado para Cabello costó miles de millones de bolívares que podrían haberse invertido en comedores, hospitales y escuelas. También denunció que la movilización del personal de organismos públicos fue hecha bajo amenaza.

«El chavismo sigue jugando con el pueblo, menosprecia su hambre. Solo les importa seguir aferrados al poder porque saben que la justicia internacional está detrás de los jerarcas del régimen», condenó Valera.

Por otra parte, el dirigente de Acción Democrática rechazó la afirmación oficialista que expone la producción de las Empresas Básicas de Guayana a 100% de su capacidad, cuando la realidad es que estas están quebradas y no cubren ni el 5% de su producción.

Valera insistió en que votar el próximo domingo es promover la violación de derechos humanos, el hambre, la falta de insumos básicos y el deterioro de los servicios públicos.

Una encuesta de Meganálisis revela que las elecciones próximas a realizarse contarán con sólo un 13.97% de asistencia, mientras que la consulta popular legítima presidida por Juan Guaidó contaría con una participación del 7,98%.