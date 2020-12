El diputado Freddy Guevara afirmó que más del 80 % del país no salió a votar este domingo en las elecciones parlamentarias.

«En este momento podemos afirmar que más del 80 % de los venezolanos le dijo no al fraude, no me la calo más, un reclamo, una posición firme. Venezuela dijo me la calo Maduro, no te acompaño ni te legitimo ni te reconozco», expresó Guevara ante los medios de comunicación, en compañía del cuadro opositor que llamó a no votar en este evento electoral.

Guevara lamentó que algunos medios de comunicación intentaran mostrar un panorama electoral distinto al real y condenó el cambio repentino de centro de votación de Nicolás Maduro.

«Lamentablemente vimos algunos medios tratando de justificar lo injustificable, pero ni VTV pudo ocultar lo que estaba pasando. Y para más colmo, vimos al propio dictador teniéndole miedo al pueblo. Del sitio donde siempre había votado como arte de magia le cambiaron su centro de votación a un fuerte militar. Y qué simbólico esto, el supuesto presidente obrero que votaba en Catia terminó votando encerrado en un cuartel militar», sostuvo el diputado.

Guevara recordó que las parlamentarias del 2015 fueron ganadas por la oposición con un 70 % de participación al tiempo que felicitó a los venezolanos y agradeció la postura de firmeza y dignidad «que es aún más heroica en las circunstancias que estamos hoy. Todos decimos gracias y estamos orgullosos de ustedes», resaltó.