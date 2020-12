El economista Francisco Rodríguez mostró este lunes su respaldo a la Consulta Popular, y reiteró que apoya toda iniciativa que pueda “ayudarnos” a conseguir una ruta de “salida a nuestra tragedia”.

“Por mi parte, le deseo la mejor de las suertes a quienes organizan la Consulta Popular. Ojalá ustedes puedan ser exitosos donde nosotros hemos fallado. Cuenten con mi apoyo en toda iniciativa que pueda ayudarnos a conseguir una ruta de salida a nuestra tragedia. Nos une mucho más que lo que nos separa. Nuestro objetivo es que nuestros hijos crezcan en democracia. Nuestra fortaleza está en la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Nuestro compromiso es nunca desfallecer en la lucha por el futuro de nuestro país”, indicó Rodríguez vía Twitter.

El experto en temas económicos recordó que apoyó la participación en los comicios de este domingo. “Los partidos opositores que forman parte de la mesa de diálogo nacional y quienes apoyamos su llamado a participar en las elecciones del 6D debemos atender el llamado a reflexión que hacen los resultados de ayer y la clara señal que envió el electorado venezolano. Corresponde a los candidatos perdedores y a quienes los apoyamos asumir la responsabilidad de la derrota y la necesidad de revisar su planteamiento y mensaje. La responsabilidad es de quien no convence, no de quien no es convencido”.

“Mantengo la convicción de que a Maduro hay que enfrentarlo en el terreno del apoyo popular, que es donde es más débil. Pero esto no se puede hacer desde una posición acomodaticia ni mucho menos tolerante con los abusos del gobierno. Es inaceptable que hayamos vivido una jornada plagada de irregularidades electorales que llegaron hasta a presenciar el cambio de centro de votación de Maduro en tiempo real, sin que ello haya sido denunciado por los rectores del CNE que supuestamente nos representan”, denunció.

En ese contexto, Rodríguez pidió la renuncia de los rectores del CNE designados por el TSJ/ANC. “Como ciudadano, exijo una explicación a esos rectores, y les pido que consideren poner su cargo a la orden para dar entrada a quienes puedan defender los derechos de los electores con arrojo y transparencia”.

“Cualquier venezolano sensato entiende que la negociación con el gobierno es una necesidad, gústenos o no. Pero esa negociación debe centrarse en resolver los problemas de la gente y no en distribuir cargos o escaños ni mucho menos modificar reglas a espaldas de la sociedad. La negociación que Venezuela necesita y por la que clama debe centrarse en la atención a la emergencia humanitaria, la defensa de la vida y salud de nuestra gente frente a la pandemia, y la protección de los grupos más vulnerables frente a la crisis”, insistió.

Además reiteró la necesidad de acuerdos. “Podemos y debemos buscar acuerdos con quien sea por el bien de los venezolanos. Pero hacerlo no implica poner de lado la lucha por nuestros derechos ni mucho menos la denuncia de las atrocidades del gobierno de Maduro. Jamás podemos olvidar que estamos frente a un gobierno que ha secuestrado instituciones, atropellado derechos y viciado los procesos electorales. Jamás podemos ignorar que estamos frente a un gobierno sobre el que hay evidencia clara de crímenes de lesa humanidad”.

“Nuestra lucha es por construir un país democrático donde exista espacio para todos. El voto es un instrumento en esa lucha. Debemos tener la humildad de reconocer que no necesariamente es el único y no necesariamente es siempre el mejor. Podemos tener y mantener diferencias estratégicas con otros sectores opositores, pero es un absurdo y una irresponsabilidad que le dediquemos más esfuerzos a criticarnos entre opositores que a adversar a Maduro”, concluyó.

2. Corresponde a los candidatos perdedores y a quienes los apoyamos asumir la responsabilidad de la derrota y la necesidad de revisar su planteamiento y mensaje. La responsabilidad es de quien no convence, no de quien no es convencido. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020

4. Es inaceptable que hayamos vivido una jornada plagada de irregularidades electorales que llegaron hasta a presenciar el cambio de centro de votación de Maduro en tiempo real, sin que ello haya sido denunciado por los rectores del CNE que supuestamente nos representan. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020

6. Cualquier venezolano sensato entiende que la negociación con el gobierno es una necesidad, gústenos o no. Pero esa negociación debe centrarse en resolver los problemas de la gente y no en distribuir cargos o escaños ni mucho menos modificar reglas a espaldas de la sociedad. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020

8. Podemos y debemos buscar acuerdos con quien sea por el bien de los venezolanos. Pero hacerlo no implica poner de lado la lucha por nuestros derechos ni mucho menos la denuncia de las atrocidades del gobierno de Maduro. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020

10. Nuestra lucha es por construir un país democrático donde exista espacio para todos. El voto es un instrumento en esa lucha. Debemos tener la humildad de reconocer que no necesariamente es el único y no necesariamente es siempre el mejor. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020

12. Por mi parte, le deseo la mejor de las suertes a quienes organizan la Consulta Popular. Ojalá ustedes puedan ser exitosos donde nosotros hemos fallado. Cuenten con mi apoyo en toda iniciativa que pueda ayudarnos a conseguir una ruta de salida a nuestra tragedia. — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) December 7, 2020