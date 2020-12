El presidente de AP, Henri Falcón, respondió este martes a Nicolás Maduro luego que dijera que si la oposición gana la AN nuevamente dejará de ser presidente. El excandidato presidencial dijo que los mandarán “al carajo”.

“Claro que te vamos a sacar Maduro. No será el 6D, pero lo haremos con la fuerza de una mayoría dispuesta a mandarlos al carajo por incompetentes. Apártense y dejen que Venezuela salga adelante”, escribió Falcón en Twitter.

Hace unos instantes Maduro dijo que de ganar el sector opositor el 6D, él se hará a un lado.

“Hablar de una nueva Asamblea Nacional es hablar de la juventud. Ustedes estarán en el poder político y Venezuela será una patria potencia en América Latina en unos años. Hablar de las elecciones del próximo domingo es hablar del futuro del país. La oposición dice que el próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro, pero a toda la oposición les digo, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Al pueblo le digo que si vuelve a ganar la oposición, yo me voy, no me quedaré más aquí en la presidencia. Tengo la confianza y la fe que el pueblo no nos va a dejar solos”, expresó Maduro por VTV.

Falcón, aunque no será candidato a la AN, ha reiterado constantemente el llamado a votar este 6 de diciembre.