El periodista Eugenio Martínez, experto en el tema electoral, cuestionó este domingo los resultados anunciados por el Comité Organizador de la Consulta Popular de más de 6 millones 400 mil votos.

«Ustedes», le dijo Martínez a Freddy Guevara en un intercambio público por Twitter, «vendieron la consulta como un evento electoral. Así que es necesario evaluarlo como tal. No obstante, siempre he dicho que lo importante no es el número de participación, sino el hecho político de volver a movilizar a los ciudadanos».

Para Martínez los números de los votos presenciales y a través de las plataformas online no son creíbles.

«Hasta el viernes en la mañana solo habían participado 1 millón de personas vía digital. ¿Llegaron a 2.5 millones entre viernes y sábado?» Y sobre el voto presencial agrega: «¿En tres mil mesas lograste movilizar 4 millones de personas hoy? ¿Bien contadas?»

El periodista precisó que está dispuesto a enmendar su observación sobre los números de la consulta tras una auditoria. «Como te dije en privado. Si Voatz demuestra que votaron 2.5 millones y ustedes pueden comprobar que se movilizaron 4 millones presencialmente; entonces les pido disculpas públicamente por mi error».