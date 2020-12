Miguel Solórzano / 3 dic 2020.- El periodista Eugenio Martínez aseguró que la mayoría de venezolanos no se sienten identificados ni con la Consulta ni con las Parlamentarias identifican a la mayoría de venezolanos.

A través de una serie de tuits el experto el experto electoral destacó que ambos procesos no medirán el grado de aceptación que tienen los procesos entre los votantes venezolanos, por lo que ninguno de los resultados que arrojen ambos bandos puede ser de confianza.

“No es extraño que los eventos no convoquen a los ciudadanos, cuando no se confía en las instituciones que convocan al 6D y a la consulta: 75% valora mal la actuación del CNE y 70% valora mal a la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó (80% valora mal a la AN de Parra)”, aseguró Martínez, quien expuso los bajos índices de participación según distintas encuestadoras.

El periodista también expone datos que demuestran que la mayoría del venezolano no es chavista, pero tampoco opositor. “La mayoría se dice independientes: 60% (6 de cada 10), mientras 26% sostienen ser opositores y apenas 12% dicen que son chavistas.

Por otra parte, el periodista resaltó que las parlamentarias del 6D sólo buscan reflejar una “legitimidad electoral” ante la comunidad internacional. “Las parlamentarias le permitirán al gobierno de Nicolás Maduro y al nuevo ecosistema de partidos políticos opositores que ha creado el TSJ, CNE y ANC, levantar ante sus aliados internacionales la bandera de la legitimidad electoral».

Martínez apuntó que la Consulta popular de la legítima AN y el gobierno interino “funcionará como un sustituto imperfecto de la ausencia de validación electoral(…) del Parlamento electo en el año 2015, del gobierno interino y de la hoja de ruta 2019-2020”.

Lo único positivo que Martínez destaca es que la participación en la Consulta Popular puede aumentar mientras aumente el conocimiento de la misma; sin embargo, es un proceso que proyecta una baja participación no muy diferente a la que proyectan las parlamentarias de Maduro.

“Conclusión: llegaremos al 2021 siendo un país sin ninguno de sus poderes legítimamente constituidos. Con liderazgos que creen que su estrategia fue validada porque una minoría del país acudió al evento con el que se sentía más cómodo” finalizó Martínez.