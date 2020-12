Emilio Useche, politólogo y candidato en lista nacional por el UPP89, condenó que el Psuv esté utilizando de forma descarada la institucionalidad pública para favorecer su participación en las parlamentarias del 6 de diciembre y aseguró que son las elecciones con menos condiciones democráticas en la historia del país.

Al rendir declaraciones a ND, Useche indicó que el CNE no ha dado respuesta a las quejas sobre el financiamiento de testigos electorales y otras irregularidades. Destacó que un partido «modesto» como UPP 89 no puede pagar de 1 a 2 millones de dólares que es lo que cuesta la logística para financiar a testigos electorales y reprochó «este dinero solo lo puede tener quien usufructúa el Estado, sus relaciones de poder y quienes saquean a la nación y su soberanía».

Arremetió contra el Gran Polo Patriótico por no tener condiciones morales, éticas e históricas para hablarle al país. «Quienes son candidatos al GPP son candidatos que con su cara bien lavada se presentan como la supuesta opción de transformación cuando tienen 20 años en el ejercicio del poder. Ante esta posición el pueblo no cae en engaños y construye una nueva narrativa».

Asimismo, dijo que la oposición «tradicional» está atravesando una crisis de valores y ética. «Hoy quienes participan con los partidos judicializados, con partidos de oposición lo hacen en contra de sus principios éticos y el pueblo venezolano se siente descontento».

A continuación la entrevista completa:

– ¿Qué le dice usted a la mayoría de los venezolanos que, según las encuestas, no ven razones para votar el 6D?

– Evidentemente, la mayoría de los venezolanos que no ven razones para votar están en una posición de absoluta decepción y desesperanza. A esos venezolano debemos decirle que UPP89 ha llevado propuestas que salen del seno de la ciudadanía. Decirles que estamos en una lucha frontal contra el gobierno; que necesitamos del apoyo de la mayoría del pueblo para juntos reconstruir la nación y para aportar a la reconstrucción nacional.

– Hay razones para no creer, pero es necesario rescatar el entusiasmo. Entender que no todo esta perdido. No podemos permitir que nos sigan robando los sueños. Somos hombres y mujeres que hemos dado un paso al frente y hemos tomado la decisión de poner nuestros nombres y rostros al escrutinio de la voluntad popular.

– Venimos del seno de lo popular y padecemos lo mismo que padece el pueblo venezolano, pero entendemos que es un compromiso que como ciudadanos debemos asumir para defender la institucionalización del voto, para mantener y consolidar la democracia, ante el totalitarismo y el ventajismo que ha sido un actor protagonista en esta contienda electoral. Sabemos que los venezolanos buscan una alternativa porque están cansados del gobierno, de la cúpula de la oposición y buscan drenar sus energías y voluntades en otras alternativas. UPP 89 más que oposición, es una alternativa para rescatar el país.

– ¿Usted cree que ha habido ventajismo del Psuv en estas elecciones? ¿El CNE atendió las quejas que hizo UPP sobre irregularidades por parte del Psuv?

– Estas elecciones han sido quizás las elecciones en donde menos condiciones democráticas han habido en la historia republicana de nuestro país. El Psuv en un uso grotesco, grosero y descarado de la institucionalidad pública y de los privilegios del poder han ejercido la política desde la manipulación, la persecución y desde el ventajismo usufructuando los recursos del erario público y el privilegió y posiciones del poder que les ha dado el Estado.

– Los venezolanos debemos alzar nuestra voz. Entendemos que están desesperanzados, que se sienten traicionados por la élite política y estamos elevando una nueva forma de hacer política porque necesitamos el debate para enrumbar la nación para los próximos años y décadas. Nuestro planteamiento es de cara al futuro y en esa dirección invitamos al pueblo a unirnos para derrotar al gobierno, y terminar con la humillación y las calamidades en las que nos ha puesto a vivir.

– Le enviamos al CNE varias solicitudes sobre el tema del financiamiento de los testigos electorales tomando en cuenta que el costo de logística es de entre 1 y 2 millones de dólares. Ese dinero no lo tiene una organización modesta como la nuestra. Ninguna organización que haga política desde la honestidad y desde la ética lo tiene; solo lo puede tener quien usufructuar el Estado, quienes usufructúan sus relaciones de poder y quienes saquean la nación y la soberanía.

– Lamentamos que el CNE no haya dado respuesta y seguimos firmes en nuestra posición y evidenciar el ventajismo y las pocas condiciones electorales a las que nos estamos enfrentando.

– El GPP acude a estas elecciones dividido. ¿Cuál es su evaluación de esta crisis?

– Hoy el bloque hegemónico en el poder atraviesa una crisis estructural que se evidencia en la falta de razón histórica y se evidencia en la debilidad de su mensaje. Hoy el GPP no tiene las condiciones morales, éticas e históricas para hablar al país, quienes son candidatos al GPP son candidatos que con su cara bien lavada se presentan como la supuesta opción de transformación, cuando tienen 20 años en el ejercicio del poder.

– Ante esta posición el pueblo no se llama a engaños. Ante esa narrativa el pueblo construye una nueva narrativa. Desde UPP89 convocamos al hombre y la mujer trabajadora para derrotar la traición y sobre todo la sinvergüenzura que significa el bloque hegemónico en el poder que está atravesando su peor crisis en los últimos 20 años y se presentan divididos a este proceso.

– La oposición tradicional está atravesando una crisis de valores y ética porque hoy participan con los partidos judicializados y en contra de sus principios éticos. El pueblo venezolano se siente descontento y agradecemos estos espacios porque le permite saber que se construye una nueva alternativa de largo aliento, la reconstrucción nacional y la reivindicación ética de la política.

– ¿Usted cree que el chavismo sigue vigente o murió, dada la enorme crisis económica y social que cunde a Venezuela? Algunas encuestas sugieren que los venezolanos hoy somos más cercanos a ideas de libre mercado y menos intervención del Estado, que el péndulo se alejó de las ideas socialistas de Chávez/Maduro.

– En política nadie muere. La política da oportunidades para el ejercicio democrático de todas las fuerzas políticas y pensamientos en un ejercicio de pluralidad y democracia bien fundamentada. Hoy los sondeos dicen que el 77% se autodefine como independiente y en ese gran sector nos ubicamos nosotros.

– UPP89 se cansó de los polos, de la pelea interna, de la falsa polarización donde la cúpula dirigente con alto grado de irresponsabilidad e indolencia por lo que pasa el país nos ha sumergido en una crisis estructural que tiene dimensiones económicas, éticas y culturales. Por eso que apostamos por la construcción de un pensamiento libre, independiente y alternativo. Lo que pasará después del 6 de diciembre es la reconfiguración de las fuerzas sociales y políticas del país.

– Hoy el pueblo está reclamando la emergencia de nuevos liderazgos responsables, éticos que le hable al país sin mentiras, transparentemente, de cara al futuro, a las nuevas generaciones y estamos comprometidos con el cambio. Por eso nos presentamos sin alianzas, vamos solos, excepto los candidatos de Mérida y Lara donde llevamos alianzas con organizaciones regionales independientes y apostamos por un nuevo liderazgo.

b]- ¿A quién responsabiliza usted de la crisis económica: sanciones o Maduro?[/b]

– Yo responsabilizó a Maduro de la crisis económica porque es quien ejerce el poder. No puede haber un poderoso sin responsabilidad. Maduro tiene una gran cuota, pero hay que profundizar un poco porque la crisis se debe al robo desvergonzado, a la crisis del modelo económico rentístico petrolero, a la falta de inversión, se debe construir un aparato productivo nacional y no ha habido voluntad política de este gobierno en los últimos 20 años.

– Hay una cúpula, un sector de la oposición radical que convoca y llama a la comunidad internacional para que se sigan profundizando las sanciones. Si esas cumplieron su objetivo en principio de incautar capitales que se habían hecho producto de la corrupción, hoy los poderes internacionales aprovechan la fragmentación para robar nuestros capitales en el extranjero, para impedirnos tranzar con otros países y eso se debe a que este juego nefasto de la polarización nos ha enrumbado en un callejón sin salida.

– Insistimos que debemos construir un nuevo liderazgo serio que lleve el nombre de la república a nivel internacional, en el concierto de las naciones. Estamos en la era digital y las generaciones que asumirán las riendas deben debatir y elevar propuestas y políticas públicas. Necesitamos un nuevo liderazgo para recomponer el país reinstitucionalizar el Estado. No podemos seguir teniendo 2 poderes judiciales, 2 ejecutivos, ni 2 poderes electorales. No es posible, ningún inversionista serio estaría dispuesto a negociar porque no hay liderazgo serio.