El médico infectólogo y asesor de salud de la Asamblea Nacional (AN), Dr. Julio Castro, evaluó la situación que gira en torno a la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V, la cual será aplicada a 10 millones de venezolanos en los próximos 90 días según lo anunciado por Nicolás Maduro.

«Una cuenta rara: 10 millones de vacunas para covid a 12$ por vacuna es 120 millones de $. Pero la deuda del fondo rotatorio es de 20 millones de $ y no han pagado hace un par de años. Uhmmmmm Algo no cuadra» publicó Castro tras considerar que el gobierno de Maduro no vacunó al millón de niños al año por Difteria y Sarampión y ahora pretenden vacunar a 10 millones en tiempo récord.

«La epidemia de sarampión y difteria surgió en Venezuela por qué no vacunaron a 1 millón de niños al año por varios años. Ahora van a vacunar a 10 millones de personas ???? , No parece muy lógico o si» comentó Castro.

El día de ayer, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, firmó un acuerdo con el embajador ruso para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V; pese a que aún Venezuela no ha concluido la fase III de los ensayos clínicos, el anuncio del mandatario los ha dejado con la incertidumbre de cuándo iniciará el proceso de vacunación.

Carlos Alvarado, Ministro de Salud, veía la posibilidad de iniciar la vacunación en abril debido a los rigurosos procesos que exige el centro Gamaleya, donde se desarrolló la vacuna; sin embargo, esta fórmula no ha sido aprobada por la OMS, por lo que muchos expertos cuestionan la efectividad de la misma.

Ante la duda sobre por qué la vacuna pese a no haber sido aprobada por la OMS e iniciar su aplicación, el Dr. Julio Castro confirmó que dicha institución no es una agencia regulatoria mundial, por lo que no está dentro de sus competencias aprobar o no el uso de la vacuna.

«OMS no es la agencias regulatoria mundial, no es su competencia, OMS son organismos de apoyo a los gobiernos en materia de salud pública» comentó a una usuaria.