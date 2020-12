El diputado de la AN de Guaidó, Piero Maroun, aseguró este miércoles que es una buena noticia saber que la plataforma de la Consulta popular ha sufrido ataques cibernéticos, pues es sinónimo de preocupación de parte del oficialismo.

«Es un buen síntoma que ataquen la plataforma , es porque les preocupa, siempre ha sucedido en reiteradas oportunidades, hemos vencido los obstáculos y hemos podido salir victoriosos, la consulta ha rebasado todas las expectativas que teníamos, esta colapsada, hay muchísima gente alzando la voz, y por eso la plataforma esta colapsada».

Por otra parte, el diputado hizo un llamado a que las personas que tengan la oportuidad de consultar de manera presencial, que lo hagan, de esa forma es uno menos que congestiona la página, también actó que no importa cuantas consultes en la plataforma, el registro es único y por cédula, declaró Maroun a TVV.

«Esto va avanzando muy bien, hay buenas expectativas, hemos rebasado el fraude del 6D, ante esto es necesario que sigamos participando, sigamos comunicándole a vecinos amigos y familiares, sin importar la parte del mundo en la que estén, tampoco importa si esta registrado en el CNE, lo importante es que sea venezolano y tenga su cédula vencida o no».

Maroun aseguró que finalizado el proceso podrán visibilizarlo ante el mundo para que «empiece a actuar» y se establezcan «elecciones confiables, verificables, con un CNE serio que realmente permita al pueblo salir de la crisis (…), lo que viene ahora es la responsabilidad de la AN, Guaidó y de la dirigencia de que esto se cumpla.

Finalmente, el diputado aseguró que el sistema es 100% confiable y no hay manera que esa información la obtenga el oficialismo, «si tuvieran acceso, no la bloquearan, tienen miedo de la participación masiva, no tengan miedo porque esto es información 100% confidencial, (…) no tengamos miedo y salgamos Junos a alzar nuestra voz.