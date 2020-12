El diputado Robert Alcalá (AD-Sucre) se lamentó de la muerte de 22 venezolanos en el naufragio de Güiria y acusó tanto a la administración de Maduro de permitir los zarpes ilegales y al gobierno trinitario de impedir que migrantes busquen refugio en la isla que calificó de «tercer mundo».

En entrevista telefónica concedida a ND, Alcalá, miembro de la comisión especial de la AN que investigó los naufragios de los botes pesqueros Jonaily José y el Ana María en 2019, dio detalles sobre este lamentable hecho y recordó que los zarpes ilegales continúan durante la pandemia en complicidad con las autoridades de la Administración de Maduro, quienes forman parte de una trama de corrupción, narcotráfico y trata de personas.

«Con el respeto que se merece por ser una dama, Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores del régimen, dice que van a iniciar investigaciones. Debería saber que los zarpes ocurren en las narices de la policía, de los funcionarios civiles del Inea y de la GNB. Todo esto ocurre en complicidad con funcionarios de Maduro que forman parte del entramado de corrupción a través del cual reciben parte de los 300 y 400 dólares que les cobran a estos pasajeros para ir a Trinidad y Tobago», declaró.

Reclamó, por otro lado, que las autoridades trinitarias «parecen odiar a los venezolanos» e hizo un llamado a los migrantes a no elegir a la isla como destino para salir de la crisis. «¿Hasta cuándo van a seguir los zarpes ilegales? Hago un llamado a todos los venezolanos a que no escojan a Trinidad como destino, como un país donde pudieran salir de la crisis económica producto del desgobierno del régimen de Maduro. El gobierno trinitario parece que aborrece y que le tiene odio a los venezolanos, le viola los derechos humanos y actúa en complicidad con Maduro para no permitir que los venezolanos busquen refugio en la isla».

«Todo esto se contrapone a lo que fue el pasado cuando venían trinitarios semanalmente a abastecerse de enceres y comida, y eran muy bien tratados en nuestro país. Trinidad y Tobago no es una opción. Les digo que no arriesguen la vida por las condiciones naturales del océano atlántico a las que se exponen en el viaje. Además, es una zona contaminada y controlada por mafias de trata de personas y el narcotráfico», subrayó.

Cifra de fallecidos puede aumentar

El fiscal TSJ/ANC, Tarek William Saab dijo este lunes que desde Güiria y otras zonas del estado Sucre trabajan mafias internacionales que trafican con personas hacia Trinidad y Tobago. Sin embargo, Carmen Meléndez señaló que en las averiguaciones preliminares de este naufragio “se infiere el empleo de una embarcación inadecuada para el traslado de 21 personas que viajaban a Trinidad y Tobago a reencontrarse con sus familias en la época decembrina, sin cumplir con las condiciones de seguridad mínimas”.

Alcalá reiteró que quienes se van a Trinidad y Tobago lo hacen para buscar mejores opciones de vida, huyendo de la crisis generada por Maduro y no reparan en las consecuencias de estos viajes.

Sobre el naufragio, precisó que según una minuta policial, el sábado a las 6:18 p.m. llegó una patrullera al muelle de la GNB en Guiria con 11 cadáveres: 4 hombres, 4 mujeres, 2 niñas y una bebé de 11 meses. Agregó que el domingo encontraron el cuerpo de otra niña en la playa Las Salinas y en otras 3 playas fueron encontradas 3 mujeres y una adolescente.

«El MP habla de 20 fallecidos. La información que tenemos es que este peñero salió de Guiria el domingo, 6 de diciembre hacia Trinidad y Tobago y las autoridades trinitarias impidieron su ingreso a la isla, aunque ellos niegan que devolvieron el peñero. Hay indicios de que eso fue lo que ocurrió», aseguró. «El número de cadáveres no ha sido confirmado y pudieran ser más los desaparecidos o fallecidos».

Agregó que tras ser encontrados, los cuerpos fueron trasladados a Cumaná donde les realizaron una necropsia de ley no rutinaria, una autopsia odontológica para determinar edades y la identidad de cada uno. «Cosa que no ocurre con normalidad, no sabemos si los cuerpos fueron devueltos a Güiria o si fueron sepultados en el Cementerio Viejo de Cumaná, que fue donde hicieron las autopsias», indicó.

Ni el primero ni el último

Alcalá recordó otros casos similares como el de los botes Jonaily José y el Ana María, los cuales naufragaron en 2019 y como resultado aún hay 60 desaparecidos. «Nosotros desde abril de 2019 descubrimos un entramado de corrupción y mafias de tratas de personas entre Venezuela y Trinidad cuando ocurrió el naufragio del Jonaily José, tras el cual siguen desaparecidos 28 venezolanos. Debemos recordar que unos días después, el 16 de mayo de 2019 desapareció el bote Ana María y todavía hay 32 personas desparecidas, por eso es condenable que apenas hoy el fiscal usurpador del régimen haya anunciado que se incluyó en alerta roja de Interpol al capitán de aquel bote Ana María, quien fue el único sobreviviente conocido de las 33 personas que iban en ese bote».

Señaló que hay otros 102 venezolanos que siguen desaparecidos luego de que se perdiera en el mar un bote que salió de La Vela de Coro, Falcón y que zarpó en 2019 a las Islas Holandesas. «Son más de cien los desaparecidos y siguen los zarpes ilegales desde Güiria, desde Irapa en el estado Sucre y desde Delta Amacuro, todos bajo la complicidad de funcionarios civiles, militares y policiales que reciben ganancias a costa del desespero de los venezolanos».

El parlamentario reprochó que el gobierno de Trinidad viola los derechos humanos de cientos de venezolanos que están en jaulas en cárceles de la isla. «Son más de 40 mil venezolanos que hacen vida en esa isla y están en estado de vulnerabilidad, no tienen ningún tipo de protección. Hacemos un llamado a la OEA, a Michelle Bachelet y a los países que mantienen relaciones diplomáticas con ese gobierno para que se den cuenta de que se están violando los DDHH de los venezolanos».

«Los cubanos se arriesgan y se lanzan al mar pero buscan llegar a un país del primer mundo como es EEUU, o los marroquíes buscan llegar a Italia o España, mientras los venezolanos arriesgan la vida para llegar a un país tercermundista donde hay corrupción, mafias y que no tiene la mejor economía, debemos imaginar el desespero de quienes huyen de esta forma para poder comer y mantener a sus familias», lamentó.