El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles que tras ganar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde no participan 27 partidos de la oposición, “aplicarán la justicia a los traidores”.

“A los traidores los echamos el 6D. Hicieron mucha maldad desde la AN. Se valieron de esa posición para pedir una intervención militar a nuestro país. No se van a ir lisos. El 6 de enero introduciremos una ley para aplicarle la justicia a los traidores a la patria, a los que llamaron a la intervención”, afirmó Cabello por VTV.

El vocero oficialista sostuvo que “debemos comenzar a pensar cómo hacemos para proteger a las víctimas de la violencia fascista en estos cinco años. Como dar más protección ante los ataques de esta gente. No tenemos duda que vamos a tener una gran victoria el 6D”.

El 30 de noviembre, Cabello causó repudió en redes sociales al lanzar una amenaza a quienes decidan no ir a votar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, al señalar que quien no vote “no come”.

“A levantarse con la diana de Carabobo porque hay que ir a votar. Claro y el que no vota, no come, para el que no vote no hay comida, yo no sé… El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, expresó Cabello en un video difundido en Twitter por el embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio.