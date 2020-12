El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que se debe investigar el origen de los fondos utilizados por Leocenis García durante la campaña electoral, quien no se hizo esperar en emitir su respuesta.

«¿Cuál es el origen de los fondos del dirigente del partido Prociudadanos, Leocenis Garcia, para costear la propaganda emitida a través de las cableras durante la campaña a las parlamentarias del pasado 6 de diciembre? Hay que investigar», cuestionó Cabello en Con el Mazo Dando.

La respuesta de García no se hizo esperar y contestó que su fondos provienen de la empresa privada.

«Diosdado, tus amenazas conmigo no te resultan. Yo no tengo que explicar de dónde vienen mis fondos, porque lo he dicho: de la empresa privada», precisó el opositor.

Como replica, el presidente de ProCiudadanos le preguntó de dónde sacaba él los suyos. «Tú problema conmigo es que jamás te he tenido miedo. Arregla tu lío con Nicolás, antes que conmigo», concluyó.

García fue candidato a diputado en las parlamentarias por ProCiudadanos, partido que no obtuvo ni un solo curul en el Parlamento que terminó acaparando el chavismo, pero además denunció fraude «con pruebas» del 6D.