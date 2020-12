Los dirigentes opositores Javier Bertucci, Henri Falcón y Bernabé Gutiérrez aceptaron este miércoles el planteamiento hecho por Nicolás Maduro, de tomar las elecciones legislativas del domingo como un plebiscito presidencial.

«Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela», dijo Maduro, la noche del martes, en un acto de campaña.

Aunque el gobernante aseguró que sus adversarios políticos fueron quienes plantearon este «reto», los opositores reaccionaron luego para dejar claro que aceptaban el planteamiento del jefe de Estado venezolano, sin reconocer que era una iniciativa propia.

«Tiene que irse»



Bertucci, un pastor evangélico y excandidato presidencial que aspira ahora a uno de los 277 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento), dijo este miércoles desde un acto político que aceptaba la oferta de Maduro.

«Si le ganamos el domingo, usted tiene que irse. Yo lo exhorto a que cumpla su palabra. Agarre sus perolitos (cosas) de (palacio presidencial de) Miraflores y abra paso a un nuevo Gobierno de amplia base y nos permita llevar al país hacia un futuro grande», expresó al cierre de una concentración pública en el estado Carabobo (norte).

El líder religioso, que se dijo retado por Maduro, criticó también a la oposición mayoritaria que lidera el actual jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y que no participará en estos comicios por considerarlos fraudulentos.

«No caigamos en este falso peine de esta falsa oposición que llama a la abstención», señaló tras recordar la oferta de Maduro de abandonar la Presidencia en caso de que el oficialismo pierda la contienda este domingo.

Votos contra Maduro



Falcón, exgobernador y excandidato presidencial, fue el primero en responder al planteamiento de Maduro a través de las redes sociales, en las que ha insistido en un llamamiento a participar en las parlamentarias para sacar al presidente del poder.

«Maduro saldrá con votos, no con fantasías ni con cuentos virtuales», escribió el opositor en Twitter para luego agregar un mensaje que repitió en varias ocasiones: «Si votas, Maduro se va».

Falcón también criticó la consulta popular promovida por Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, que se celebrará entre el 7 y el 12 de diciembre para medir el rechazo al Ejecutivo y a las votaciones de este domingo, si bien este proceso no será vinculante.

«La verdadera consulta popular es el 6 de diciembre, allí decidiremos el cambio real», sostuvo en la misma red social el exgobernador que no aspira a ningún cargo en las legislativas pero su partido sí inscribió candidatos que él apoya.

Salir del poder



Por su parte, el secretario general de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, contestó a Maduro a través de la red social Instagram.

«Te acepto el reto, Nicolás Maduro. Ve preparando tus cachachás (pertenencias) porque el 6 de diciembre sales de Miraflores con votos, si tienes palabra», escribió el dirigente junto al vídeo en el que el mandatario hace el ofrecimiento.

Por una decisión judicial, Gutiérrez se quedó a cargo de AD, el partido opositor más grande y antiguo.

Aunque los líderes tradicionales del antichavismo no se presentarán en estos comicios, algunas de las formaciones opositoras más grandes sí participarán ya que las directivas de esos partidos fueron intervenidas y sustituidas por militantes que habían sido expulsados por, supuestamente, mantener acuerdos en secreto con el Gobierno.

La oposición venezolana que controla el Parlamento y que se mantiene reunida en torno a Guaidó no postuló aspirantes a estas elecciones al considerar que el proceso es una farsa que busca legitimar al Ejecutivo de Maduro, al que tachan de dictadura. EFE