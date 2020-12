El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y miembro del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, manifestó su rotundo apoyo a la iniciativa de Juan Guaidó que busca hacer frente a la violación de los derechos humanos de parte de la administración de Maduro y establecer una salida del oficialismo del poder.

«Máximo apoyo a la iniciativa de @jguaido para defender los derechos humanos en #Venezuela. Estaré junto a todos los diputados y embajadores en el exilio para una ofensiva diplomática capaz de detener la barbarie del régimen de Maduro» publicó Tajani en su Twitter tras el anuncio realizado por Guaidó en la noche del pasado domingo 27 de diciembre.

En el comunicado, el Presidente Encargado, designado por la Asamblea Nacional anunció que asumiría la responsabilidad de crear una comisión especial dedicada a avanzar en la Responsabilidad de Proteger (R2P) el cual es un compromiso político global apoyado dentro de los miembros de las Naciones Unidas para prevenir crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio, entre otros.

«Asumo como una línea fundamental la creación y ejecución de una comisión especial que refuerce el trabajo y avance en materia de justicia universal y Responsabilidad de Proteger. Sabemos que no es sencillo ni inmediato y nos toca estar unidos y movilizados para avanzar en eso», publicó Guaidó en sus redes.

Massimo sostegno all'iniziativa di @jguaido per difendere i diritti umani in #Venezuela. Sarò al fianco di tutti i deputati e gli ambasciatori in esilio per un offensiva diplomatica in grado di fermare le barbarie del regime di Maduro. https://t.co/MFYe0kvHqk

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 28, 2020