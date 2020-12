El experto electoral, Aníbal Sánchez, lanzó duras críticas al proceso electoral del domingo, donde el chavismo salió victorioso. Asegura que no hubo forma de convencer a la población de usar el voto como castigo al gobierno, perdiéndose “otra oportunidad”.

“Es mezquino el creer que los que no acudieron a la cita para seleccionar el nuevo parlamento, que constitucionalmente debería instalarse el venidero 5 de enero, es porque obedecieron un llamado de una dirigencia política o es que no se encuentran en el país (…) No tuvimos la oportunidad y capacidad de convencer, sobre oportunidad que brindaba el proceso electoral, de visibilizar la crisis, al tiempo que se contaba con una herramienta (VOTO) que permitía Motivar Movilizar y Organizar más allá de ser un instrumento de selección”, escribió en Twitter.

Dijo que solo 30,50% de los electores inscritos en el RE acudieron a la cita electoral, “lo que equivaldría a unos 6 millones 250 mil electores”. Así, 7 de 10 venezolanos aptos para votar no expresaron su voluntad.

Y reprochó a la oposición: “Es de esperar que el sector proponente de la abstención trate de sacar un saldo político; al tiempo que promueven «su Consulta Ciudadana». La conducta repetitiva de la antipolitica y el de no participación, solo ha permitido que un status quo se mantenga…”.

A su juicio, el voto es el único instrumento coercitivo y plebiscitario que se contempla en los sistema democráticos, con él se puede premiar y castiga”.

Sánchez no dejó de mencionar el descontento del pueblo elector “con una dirigencia que no ha sabido anteponer a sus intereses personales, la construcción de canales que permita; superar la crisis y resolución de los problemas cotidianos”.

En tal sentido, dice Sánchez, pudiera existir una obligación a la reflexión de sectores del gobierno y la oposición que mantienen el pensamiento en una ruta democrática y electoral.

“Pasó otra oportunidad pero la vida continúa, el papel del liderazgo adquiere importancia (mientras más oscuro y difícil luzcan las crisis sociales de más y mejor política se requiere) no podemos seguir cargando al venezolano de falsas expectativas; ni dejar de llevar esperanza”, insistió, para finalizar con que “se acrecentará la crisis de gobernabilidad, al tiempo que dan otro golpe a la institucionalidad del voto”.