El defensor de los DDHH en línea y director de VE sin filtro, Andrés Azpúrua aseguró que, pese a la rama tecnológica de la empresa china CEIEC, no descarta que la usen de defensa en el bloqueo de señales en el país.

Azpurúa comentó que la empresa china se dedica a la identificación digital, cámaras de reconocimiento facial, sistema de vigilancia de ciudades y defensa digital (bloqueo de radares, señales y tecnología de uso militar) tiene la potestad de aplicar este tipo de medidas, pese a que no es parte del servicio que brindan.

Respecto a su presencia en Venezuela, el defensor de los DDHH destacó que los servicios ofrecidos a la empresa nacional Cantv fueron herramientas para el monitoreo de las telecomunicaciones, tecnología aplicable para la censura en el entorno digital.

“Esta empresa no vende equipos de telecomunicaciones” resaltó Azpúrua, quien también aclara que esta sanción realizada por el Departamento de El Tesoro de EEUU, no afecta el servicio de Internet en Venezuela; factores como el mantenimiento, la falta de inversión y las políticas públicas impuestas años antes son las razones por las que las conexiones en Venezuela no funcionan como deberían.