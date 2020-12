La Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó aprobó este viernes en primera discusión el proyecto de reforma a la Ley del Estatuto para la Transición, con el objetivo de declarar la continuidad de las funciones del Parlamento electo en 2015, tras las “fraudulentas” elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, reseñó Monitoreamos.

El diputado Omar Barboza, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, inició el debate planteado que del “fraude del 6D” no puede surgir una nueva AN legítima.

“La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero (…) no debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen”, afirmó Barboza.

Por ello planteó que se declare la continuidad del Parlamento electo en 2015 hasta que haya nuevas elecciones libres y justas que permitan elegir un nuevo cuerpo.

“La Constitución en su artículo 195 dispone que durante el receso la AN funcionará con la Comisión Delegada. Allí está cómo el Constituyente resolvió la continuidad de este Poder Público”, explicó.

Por su parte, el parlamentario de Voluntad Popular Sergio Vergara explicó que el “régimen ha secuestrado las instituciones para impedir elecciones libres”.

“El evento realizado por la dictadura constituye un fraude y por esa razón no existen diputados electos para reemplazar a quienes fuimos elegidos en 2015”, dijo el diputado.

El diputado y vicepresidente del partido Acción Democrática, Edgar Zambrano, sostuvo que la decisión de extender el mandato de la Asamblea Nacional “será un ancla de las acciones de los sectores que creemos en la democracia, en la justicia y en la libertad”.

Zambrano calificó como “una decisión de avanzada, una decisión superior, una decisión de inteligencia política” aprobar la continuación del mandato del Parlamento.

Finalmente, el primer vicepresidente de la AN y dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, manifestó que con la reforma del Estatuto para la Transición, para extender el mandato de la Asamblea Nacional, se está ratificando la lucha por elecciones libres.

“Con esto le estamos diciendo al pueblo venezolano que seguimos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”, concluyó.