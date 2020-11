El presidente de la firma DantiCorp, Jesús Seguías, sostuvo este lunes que espera que no acusen al ex mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, de “colaboracionista del régimen” de Nicolás Maduro, tras sus declaraciones en contra de las sanciones como medida efectiva contra Maduro.

“Grave advertencia de Álvaro Uribe a los venezolanos. Esperemos que, por decir verdades dolorosas, a nadie se le ocurra acusarlo de “colaboracionista del régimen de Maduro”. Uribe: “Las sanciones económicas no han sido efectivas en Venezuela… Y la intervención extranjera nadie la va a hacer… Estoy pesimista sobre cualquier salida en Venezuela, y muy pensativo sobre que esa dictadura se está estabilizando”, afirmó Seguías vía Twitter.

El consultor político indicó que las palabras de Uribe “obligan a grandes reflexiones. Llevo años compartiendo la misma preocupación, pero nadie escucha. La terquedad de algunos actores nos vienen conduciendo a un callejón sin salida. Por eso digo lo que vengo diciendo, aun cuando a algunos les moleste. Celebro que Guaidó haya reconocido tempranamente a Biden. Tuvo gran coraje para hacerlo. Y con ello se desmarcó de la errática política que Trump quiso imponer a los venezolanos. Ahora hay que reconstruir la esperanza, diseñando estrategias basadas en realidades evidentes”.

“Uribe dice en esta entrevista que también es pesimista respecto a las negociaciones. Creo que hoy existen realidades completamente diferentes a las de República Dominicana. Nadie las tiene fácil y todos estamos obligados a entendernos. De lo contrario, Venezuela se irá al demonio. La oposición no puede seguir dilapidando las fortalezas que quedan, especialmente las de la Comunidad Internacional. Las aventuras quedan prohibidas. Y el gobierno no puede seguir acentuando el sufrimiento de millones de seres humanos. Eso es criminal. Todos saldremos perdiendo”, acotó.

Seguías apuesta por la mayor unidad nacional. “La división de los venezolanos entre chavistas y opositores, entre buenos y malos, entre corruptos y honestos es absurda, hipócrita e inútil para enfrentar 6 megacrisis simultáneas. La confrontación radical nos trajo a este caos. Es urgente la mayor unidad nacional posible. De ahora en adelante me enfocaré, como simple ciudadano, en las soluciones a nuestra gigantesca crisis y no a la búsqueda de culpables. Hoy confirmo que eso no tiene sentido. La vida se nos irá allí sin éxito. Total, todos tenemos alguna responsabilidad, por acción o por omisión”.

“Creo que ya todos estamos comprendiendo la verdadera dimensión del problema que tenemos en mano. Todos debemos aportar algo a esta causa histórica. Por si acaso, aclaro que no aspiro a ningún cargo político. Soy feliz con lo que hago. Como ciudadano sólo pienso en Venezuela. Gracias doctor Álvaro Uribe. Sus palabras en https://amp.elmundo.es/internacional/20 … b45b4.html ayudarán sin duda a que su pesimismo quede en una simple preocupación. Los venezolanos debemos encargarnos de que así sea. Tenemos prohibido fallarnos. Hay que actuar rápido antes que sea tarde. Soy optimista”, concluyó.

