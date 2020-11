El fiscal oficialista Tarek William Saab expresó este lunes que “no sabe qué pasa” con las Faes y que “hoy reciban denuncias” de secuestros, aunque señaló que tras investigaciones “van a haber presos”.

“Yo no sé qué es lo que pasa con el Faes. No puede ser que hoy recibamos dos denuncias de secuestro. Una, un productor agropecuario en Zulia. Comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un Fiscal Nacional para investigar eso. Tuvo que intervenir la policía municipal, y hubo un enfrentamiento entre el Faes, que tenía las caras tapadas, y los policías municipales, que estaban al descubierto. Allí hay una investigación, y va a haber presos”, indicó Saab en una entrevista por VTV, según citó vía Twitter Reporte Ya.

El fiscal de la administración de Nicolás Maduro agregó que “también tenemos una investigación de una persona que se lo llevan secuestrado, la camioneta aparece filmada, y los familiares denuncian que fue el Faes. Estamos investigando. Ese mal ejemplo se lo quieren copiar otras policías, y eso no puede ser así”.

“En Venezuela no ha habido impunidad para castigar y sancionar violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría de casos que presuntamente han ingresado a la Corte Penal Internacional (CPI) tiene en Venezuela justicia, tiene en Venezuela castigo y sanción, por lo tanto, no actúa el sistema complementario de la CPI. Eso ocurriría en un Estado fallido, donde no hay tribunales, donde no hay fiscales, donde el Estado terrorista como ocurrió en la cuarta República o como pasa en Colombia. La CPI ha estudiado el caso colombiano desde hace 16 años y no ha pasado a una fase posterior. Aquí quien viola DDHH será y es castigado ejemplarmente”, concluyó.

