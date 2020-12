La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol comentó que, a diferencia de la consulta popular realizada en el 2017, acá tenemos muchos más factores positivos en la realización de la misma.

La Consulta Popular evidentemente es un proceso constitucional establecido en el artículo 72 de la Constitución, cuya principal trascendencia es que no depende del CNE para su realización, destaca la doctora en entrevista con Sergio Novelli. Este proceso realizado nuevamente es, en palabras de la magistrada, “la única manera en salir adelante en la recuperación de la democracia”.

Respecto a las diferencias entre la consulta realizada en 2017 y esta próxima son las circunstancias eran diferentes; comenzando porque en 2017 nunca se preguntó si se rechazaba a Maduro, sólo fue una encuesta que consultaba la renovación de poderes y el rechazo de la ANC.

La doctora expone que, en ese entonces no teníamos un presidente encargado, como lo tenemos ahora con el apoyo de más de 60 países, no teníamos la diáspora actual y no teníamos el reciente dictamen de una comisión de las Naciones Unidas el cual evidencia los crímenes de lesa humanidad cometidos”.

Pese a las circunstancias actuales respecto a la consulta anterior, el reciente estudio realizado por la encuestadora Meganálisis proyecta que sólo un 7,98% participará en la consulta popular; no ocurre lo contrario en el proceso del 6D, donde proyectan que sólo un 13.97% participaría en dicho proceso electoral.