El jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero declaró que la dictadura cubana es igual al comunismo que practica Maduro en Venezuela y alertó a los estadounidenses a generar un cambio con su voto en las elecciones presidenciales.

“Soy un ex preso político de Venezuela. No quiero hablarles como un inmigrante porque no lo soy, les quiero hablar con lo que siento que más me identifica, como un preso político que vio en carne propia la desgracia que es el socialismo y el comunismo que hay en Venezuela, que es una dictadura tan igual y tan perversa como la de Cuba o la de Nicaragua o de cualquier sistema que no sea democrático como este país sí lo es”, dijo durante un evento de campaña del presidente Trump en Miami.

Marrero se describió como un venezolano que quiere luchar por un cambio político y enfatizó «lo único que pedimos en nuestro país es una elección, más nada».

«Ustedes (norteamericanos) aquí están cerca de una elección muy importante. Es lo que nosotros queremos. Y a los hermanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, quiero que piensen qué se siente poder votar en otro país que no es el suyo, y que en su país de origen no se pueda votar”, lamentó.

Durante una entrevista concedida a El Tiempo, Trump calificó a Joe Biden como un «títere de los castrochavistas».

«El problema es que Joe Biden es un hombre disminuido y muy débil que se ha rodeado de marxistas que saben que lo pueden controlar porque siempre ha sido flojo con el soacialismo. Mire su récord. Es vergonzoso lo que ha hecho. Como senador votó cinco veces por cortar los fondos para los luchadores valientes que intentaron liberar a Nicaragua de Daniel Ortega y los sandinistas», expresó Trump al medio colombiano según una entrevista publicada este lunes.