El sociólogo y coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui precisó que durante la pandemia, los cuerpos de seguridad de Maduro han detenido de forma arbitraria a 159 periodistas o personas ligadas a los medios de comunicación. Según el último informe de Provea se han registrado 442 detenciones arbitrarias desde que se decretó el estado de alarma por coronavirus.

En entrevista concedida a Tv Venezuela, Uzcátegui detalló que la mayor cantidad de detenciones se registró en marzo y abril, lo que evidencia que la Administración de Maduro buscaba dar «castigos ejemplares» a quienes denunciaban las irregularidades vinculadas a la pandemia. «En los 2 primeros meses del decreto de emergencia, se buscó priorizar el silencia sobre el control de la población. Luego vemos que los niveles de censura y autocensura aumentaron y durante los meses siguientes, las personas han informado con mucha cautela sobre estos hechos. Es la nueva normalidad basada en la censura», reprochó.

«El perfil de 159 de los detenidos corresponde a periodistas y personas ligadas a los medios que informaban sobre situaciones irregulares, el segundo perfil corresponde a políticos o líderes de oposición ligados a partidos que estaban movilizando a personas para denunciar irregularidades; además, fueron detenidos 25 empleados del sector salud cuando denunciaban lo mismo. Vemos que se intenta silenciar la crítica y mantener el control sobre la emergencia sanitaria».

Para el representante de Provea, pese a las detenciones, mientras exista la crisis, los venezolanos seguirán en las calles».

«La disciplina del miedo significa que el Estado intenta educarnos de manera forzosa a no ir a protestar, a demandar los derechos, nos están disciplinando para que no ejerzamos nuestros derechos. Es la nueva normalidad donde no se realiza un abordaje médico ni científico, sino que el gobierno ve al coronavirus como un enemigo», fustigó.