El defensor de DDHH, Rafael Narváez, reiteró este jueves que el voto vigilado “es inhumano”, ante un video que ha circulado en redes sociales difundido por el diputado Rachid Yasbek (PJ – Bolívar), quien denunció este jueves que en el oficialismo están “amenazando con fuerzas represoras” para ir a votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Estamos en presencia del sometimiento de un pueblo noble, aguantador de calamidades como la falta de alimentos, energía eléctrica, gas doméstico, hambruna por hiper inflación y sueldos miserables por parte de un Estado poderoso violador de los DDHH, el voto vigilado es inhumano”, indicó Narváez vía Twitter.

En la misma red social, Yasbek afirmó que “secuestraron el CNE compraron candidatos Alacrán secuestraron los partidos inhabilitaron dirigentes y aún así van a obligar a la gente y amenazando con las fuerzas represoras ir a votar allí dejo evidencia en video cómo están amenazando”.

Junto a la publicación, compartió un video donde se escucha a una persona aparentemente del oficialismo decir: “De ahora en adelante camaradas, eso es para todos, de ahora en adelante el voto va a ser vigilado, no le vamos a aceptar a nadie que diga ‘no ya yo voté porque queda en la esquina’, no señor, tienen que esperar a un representante de la Sur para que los lleve a votar y los traiga a la casa otra vez. El voto va a ser vigilado y quien no lo acepte que se agarre a las consecuencias”.

Horas antes, el parlamentario expresaba que “todo el fraude se une el gran negocio y una mega corrupción que es lo único que crece en Venezuela. Corrupción. Hambre”, citando al periodista Eugenio Martínez, quien decía: “¿Llegaron los máquinas para el 6D?. Finalmente, están en Venezuela. ¿Cuántas?. No se sabe. ¿Quién los vendió?. Es secreto de Estado. ¿Cuánto costaron?. No hay información”.

