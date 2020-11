El diputado Luis Parra (exPJ – Yaracuy), quien se define presidente de la AN, afirmó durante un recorrido en el Zulia que «quienes estafaron al pueblo dicen que no hagamos nada», refiriéndose al llamado de abstención de un sector opositor.

«Quienes estafaron la esperanza del pueblo, hoy nos dicen que no hagamos nada. Quienes no tuvieron el valor, y entregaron la gobernación del Zulia, hoy les dicen que se queden en su casa. Y yo les pregunto, ¿Acaso ha sido positivo dejarle la gobernación a Maduro y a sus dirigentes de la miseria?, hoy el Zulia está peor que nunca», sentenció Parra.

El parlamentario lamentó que el estado Zulia sea el estado más golpeado por la crisis generalizada que vive el país.

«En el Zulia no hay gasolina, no tienen luz, no hay agua, ¿cuántas más penurias tenemos que pasar para que asumamos la política con seriedad, para que entendamos que la ruta de salida de quienes gobiernan es el voto? no hay soluciones mágicas», expresó el parlamentario.

