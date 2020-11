El diputado Omar González (F-16J – Anzoátegui) aseguró que el chavismo se volvió «exportador de fraudes electorales» tras las denuncias de una presunta injerencia de Venezuela en las elecciones de EEUU por medio de Smarmatic.

Precisó que la escuela de Tibisay Lucena, por lo visto «camina por América Latina y por Norteamérica también» parafraseando el estribillo que coreaban los simpatizantes del régimen venezolano hace unos años atrás.

El parlamentario por Vente Venezuela aseguró que las prácticas políticas basadas en el «robo de elecciones, el asalto al poder, la usurpación de funciones, el clientelismo y la intimidación», son parte del modelo del socialismo del siglo XXI que se expandió «más allá de Sudamérica y el Caribe y llegó hasta la nación del otro lado del Río Grande».

González afirmó que la denunciada participación venezolana en las elecciones de los Estados Unidos pudiera obedecer a la necesidad de Miraflores, Cuba, el Foro de Sao Pablo, el Grupo de Puebla, China, Rusia e Irán de atentar contra el sistema democrático de la EEUU y de paso ayudar a sacar a Donald Trump de la Oficina Oval.

Enfatizó que esta sería una clara demostración de lo que tantas veces denunció María Corina Machado y Vente Venezuela; que «prácticamente todas las últimas elecciones en Venezuela han sido fraudulentas», y que esa experiencia, perfeccionada a lo largo de los años, ahora ha querido ser plantaba en EEUU.

«Lo que no consideraron es que el presidente Donald Trump no se dejaría robar las elecciones fácilmente y ya empiezan a descubrirse los entretelones de un fraude ‘made in Caracas’ y las implicaciones son graves», añadió.

El asambleísta indicó que si las instituciones norteamericanas llegasen a comprobar el fraude, «las piernas de Maduro se convertirán en gelatina», pues es lógico pensar que esas instituciones estadounidenses «buscarán someter a la justicia a quienes intentaron pervertir su democracia, que tiene ya más de 200 años de vigencia y respeto».

Flechas alzadas

En otro orden de ideas, el representante de Anzoátegui ante el Parlamento venezolano y vocero de la Fracción 16 de Julio fue enfático en destacar la valentía de los Yukpas que llegaron a Caracas a protestar en contra de Nicolás Maduro y las condiciones que padecen.

«Los indígenas venezolanos se cansaron de ser usados como bandera política por la izquierda; nuestros pueblos ancestrales están hartos del engaño y la manipulación, es por ello que tomaron las calles de la capital».

González subrayó que la acción de los Yukpas demuestran la diversidad que existen entre quienes rechazan a Maduro. «Ellos siempre han dicho que los opositores son la gente del Este de Caracas, y se equivocan; aquí todos, ya sean del Este u Oeste, del Norte o Sur, del oriente u occidente, se oponen a este régimen. El 90 % de los venezolanos repudian este modelo de hambre y represión».

Nota de prensa