Nueva York, 4 nov (EFE).- La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio Cortez, destacada representante del ala más izquierdista del partido demócrata de Estados Unidos, afirmó que la victoria electoral que ha reclamado el presidente Donald Trump es «peligrosa y autoritaria».

«La declaración de victoria prematura de Donald Trump es ilegítima, peligrosa y autoritaria», dijo Ocasio-Cortez en una breve publicación en las redes sociales pocos minutos después de que el presidente asegurara en un discurso haber ganado las elecciones a pesar de que continúa el recuento en varios estados clave.

«Contad los votos. Respetad los resultados», agregó la joven legisladora de origen puertorriqueño, que representa a distritos de El Bronx y Queens en Nueva York y que este martes fue reelegida.

Según las cifras ofrecidas por la Junta Electoral del estado, a las 00.37 hora local (05.37 GMT), Ocasio-Cortez, de 31 años, llevaba una ventaja en los apoyos del 68,8 % frente a su rival, el republicano católico de 60 años John C. Cummings, un debutante que recibió el 30,6 % de los votos cuando se habían escrutado el 71 % de los votos.

Además de proclamarse vencedor en las elecciones, Trump aseguró en su discurso que recurrirá al Tribunal Supremo del país para frenar el recuento de sufragios, pese a no haberse completado en estados clave como Pensilvania, Michigan o Wisconsin, donde avisaron de que necesitarían más horas e incluso días para contar todos los votos, debido en parte al aumento del volumen de voto por correo a raíz de la pandemia.

«Queremos que pare todo el proceso de votación. No queremos que encuentren papeletas a las cuatro de la mañana y las añadan al desastre», subrayó el presidente hacia las 2:30 de la mañana del miércoles (6:30 GMT).

El mandatario y su campaña han allanado el terreno para posibles juicios desde hace meses, al sembrar desconfianza en el voto por correo -a pesar de que no hay pruebas de que pueda llevar a un fraude generalizado- e insistir en que el resultado que debería contar es el de la noche electoral. EFE

Donald Trump’s premature claims of victory are illegitimate, dangerous, and authoritarian.

Count the votes. Respect the results.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020