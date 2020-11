El candidato a diputado e hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, dijo este jueves que la administración madurista quiere propiciar el diálogo y confía en que si Biden llega a la presidencia de EEUU, esto será posible.

En entrevista con Vladimir Villegas, Maduro Guerra enfatizó que quien resulte electo como presidente norteamericano deberá respetar a Venezuela. «Queremos acercarnos al diálogo, hay sectores que se han venido acercando, y con Biden creemos que puede lograrse un diálogo, hablando se entiende la gente».

«El mundo tiene que ver que Venezuela es un país soberano, pase lo que pase aquí estaremos. Pase lo que pase en EEUU, deben respetar a Venezuela, aquí hay una fuerza de verdad que está con el proceso revolucionario y eso lo tiene que ver el mundo», agregó.

Refirió al presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, lo calificó de «ladrón» y de «cruel».

«Juan Guaidó es el mayor ladrón que en menor tiempo se hizo millonario. El saboteo que ha tenido el sistema eléctrico no tiene nombre, han cortado el sistema eléctrico en el punto exacto. La oposición es cruel, cuando se fue la luz, Guaidó dijo por Twitter que si queriamos luz, había que salir de Maduro», recordó.

En este mismo orden de ideas, criticó a la actual AN y preguntó «¿qué han hecho por Venezuela? Nada, abandonaron a la gente. Conozco varios casos que están amparados por el indulto de Nicolas Maduro que fueron abandonados por esta gente».

Según Maduro Guerra, en Venezuela no existen presos políticos. «Aquí hay gente que aún estado detenido por conspirar contra Venezuela lo sigue haciendo desde adentro. Cuando se ha buscado a una persona es porque han querido matar a Nicolás Maduro o a un dirigente, creen que así van a llegar al poder», reprochó.

Sobre la crisis, aseguró que el madurismo sabe las carencias del venezolano. «Sabemos los problemas del venezolano, no los negamos, los asumimos. La oposición no garantiza solucionar los problemas de Venezuela. No se puede medir la economía venezolana por parámetros normales, pero más temprano que tarde el bolívar será fuerte».

«Esta crisis nos ha enseñado que cuando vuelva la bonanza, los recursos serán mejor invertidos y administrados. Todo se puede mejorar, vamos a mejorar y ese es nuestro compromiso. Intentamos contratar un mejor servicio de Internet en Europa y nos dijeron que no puede haber Internet bueno en venezuela hasta que salga Maduro. Hace unos años hubo un barco de comida en La Guaira, cuando íbamos a pagar nos llamo el banco de Alemania para decirnos que el dinero ya no estaba disponible porque se lo dieron a Guaidó», argumentó.

Por último, negó tener minas de oro, una denuncia que han hecho algunos diputados opositores.

«Si hubieran pruebas de que tengo minas de oro, que no hubiesen hecho con ellas. Yo me mudé de mi apartamento de San Pedro a los apartamentos chinos de Fuerte Tiuna», finalizó.