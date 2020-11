Michael Penfold, economista, consultor internacional, profesor universitario del IESA y del Wilson Center, explicó este jueves que Joe Biden intentará mejorar las relaciones con Europa e Inglaterra, y estimó que no tiene pensado cambiar la política hacia Venezuela, ni retirar las sanciones a Maduro y sus allegados.

«La situación de EEUU es inédita, donde Trump no asume los resultados. La victoria de Biden permite que EEUU retome su alianza con Europa, Inglaterra, y mantenga una presión importante sobre China. Con Biden en la presidencia, se abre la posibilidad de crear una agenda con América Latina, donde todo estaba centrando en Venezuela y en el tema de la emigración. No creo que Biden venga a quitar sanciones, pero sí con una visión distinta de como es la solución del tema venezolano», dijo en entrevista concedida a Vladimir Villegas.

«Dudo que Biden cambie las políticas hacia Venezuela, entrando tendrá una agenda con temas muy complejos como el de Irán», enfatizó.

Refirió a la Consulta Popular y a las parlamentarias y explicó que ninguna de las dos darán una salida rápida a la crisis de Venezuela. «El tema venezolano se ha vuelto un tema sin salida, todos se acercan pensando que lo van a poder resolver y terminan quemados políticamente o agudizando la crisis en Venezuela. Esta idea de que vamos a tener una salida rápida en Venezuela, creo que es una hipótesis, que estos últimos años ha servido para entender que esa no era la manera».

«En la oposición hay visiones encontradas muy opuestas de como abordar el tema de Venezuela. El problema de Venezuela no es el problema electoral, ni de consultas, es un problema institucional. Si no tenemos acuerdos básicos y retomamos el funcionamiento del Estado de Derecho, de la división de poder, y la autonomía del poder electoral no lograremos nada», sentenció.

A su juicio, la Consulta Popular del G4 es la respuesta al «disparate» de las parlamentarias, sin embargo, cuestionó: es un acto muy simbólico y curioso, con una plataforma que nadie ha auditado; a mi juicio, demuestra la desconexión de este sector con la realidad del país. Van a terminar crear una gran frustración».

Además, refirió a la salida del país del líder de VP, Leopoldo López: en el plano personal es una decisión justa, pero marca una fase distinta en la visión de una parte de la oposición de como sostener este esfuerzo de obligar al oficialismo de entrar en un proceso de cambio democrático.

«Los venezolanos cada día están más convencidos que las probabilidades de ver un cambio, son bajas. Estamos ante un oficialismo y una oposición completamente irresponsables con el país», criticó.

Penfold prevé que Maduro tendrá una AN que va a controlar seguramente con más de dos terceras partes, mientras que la oposición a partir del 6 de enero tendrá una crisis de representación. «Fue una pésima decisión de la oposición no tomarse enserio desde noviembre del año pasado, el proceso de designación del CNE; el único CNE que va a funcionar en Venezuela es uno que emerja de un acuerdo. La salida de Venezuela va a requerir una negociación», aseveró.