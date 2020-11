La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, sostuvo este viernes que la población venezolana se siente “decepcionada” por quienes “pudieron desalojar a la tiranía” al tener la oportunidad y “no lo hicieron”.

“Venezuela se siente decepcionada y traicionada porque lo ha sido, y no me estoy refiriendo al sistema totalitario del chavismo criminal, estoy hablando de mucho que representaron una fuerza alternativa en la cual se confió, que tuvieron la oportunidad más grande en estos 22 años para realmente desalojar esta tiranía y por razones que no voy a decir en este momento, no estuvieron a la altura de la historia de la sociedad. Cada uno de ustedes son la esperanza de un país que necesita saber que aquí nadie se rinde. Hay que asumir que hay mayores dificultades”, afirmó Machado en un acto de encuentro de estructuras de Vente Carabobo en Valencia, según compartió en Twitter la cuenta Vente Venezuela.

La dirigente opositora señaló que “en un momento en el que estamos enfrentando la maldad extrema, nuestra posición es de fondo, no de medias tintas, cuando enfrentamos la mentira, no es indiferente, cuando enfrentamos la crueldad, la corrupción no es una posición equidistante, sino un aposición de raíz, de convicciones. No puede ser distinto cuando enfrentamos la maldad extrema”.

“La salida del régimen no es un problema de días, sino de hitos, y depende fundamentalmente de los venezolanos. En esta organización los valores si importan, las ideas si importan. Debemos asumir lo que nos toca y estar listos”, dijo.

Finalmente, Machado afirmó que dentro de la oposición “hay un sector que lo que ha buscado es una cohabitación con la tiranía, hay un sector que lo que plantea es una fachada de normalidad y que se le quiten las sanciones a Venezuela para convertirla en la mega lavadora de fondos y legitimación de capitales, y que todos los criminales del mundo vengan, que ya lo están haciendo. Buscan hacer enormes negocios a costa del hambre de los venezolanos”.

