La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, reiteró este martes durante el sexto aniversario de su programa de radio <Contigo> que ‘‘no, la transición no puede incluir a cabecillas de las mafias’’, explicando que ‘‘un Gobierno de Transición con parte de las mafias no es una fórmula para sacar a los criminales del poder, sino para redistribuir el poder entre los criminales’’.

Afirmando, además, que los genuinos aliados internacionales de Venezuela no son ni Pedro Sánchez, ni Joseph Borrell, ni José Luis Rodríguez Zapatero; por el contrario, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y los presidentes de Brasil, Colombia y Estados Unidos, sí velan, a su juicio, por el regreso de la democracia al país.

En este sentido, aseguró que en Venezuela existe un sistema donde el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción han penetrado la mayoría de los sectores de la nación, aseverando que es por esto que no solo Maduro es quien debe ser desplazado del poder, sino todo el entorno que opera con él.

‘‘Una transición que pisotee la justicia y garantice la impunidad a quienes violaron los DDHH y saquearon el país no sería tolerada por la sociedad’’, dijo Machado. Indicando que, si se siguen manteniendo los mismos actores ‘‘cómplices’’ del régimen, serán ellos mismos quienes se encarguen de que no exista la justicia dentro de Venezuela, calificando esto como una ‘‘transacción’’ y no como la verdadera transición que esperan y necesita de manera urgente los ciudadanos.

A su vez, la líder opositora nuevamente rechazó la celebración de lo que serían los próximos cuestionados comicios parlamentarias del 6 de diciembre, apuntando que solo existirán elecciones libres y limpias luego de la salida del régimen de Maduro. Aunado a esto, resaltó que los ciudadanos no pueden rescatar por sí solos la democracia y libertad que les pertenece, en cambio, según la dirigente, se necesita de la comunidad internacional, debido a que ‘‘Venezuela es un país ocupado por las guerrillas de la FARC y el ELN, los carteles de la droga; las redes de lavado de dólares, de contrabando de minerales, combustible y seres humanos; insertado en la agenda del Foro de Sao Paulo’’.

De igual forma, calificó de ‘‘inconcebible’’ las actuaciones de las figuras políticas que hoy siguen promoviendo la consulta popular que se realizará del 5 al 12 de diciembre, pues señaló que ‘‘el mandato de los ciudadanos fue el 16 de julio de 2017, ratificado el 23 de enero de 2020 y que, además, fue fortalecido por la Asamblea Nacional en el Estatuto de la Transición que estableció la secuencia precisa: cese de la usurpación, Gobierno de Transición y luego, elecciones libres».

De acuerdo con la dirigente política, su deber como líder es hablarles a los venezolanos de una manera trasparente para que conozcan verdaderamente la situación de precariedad e inmoralidad, sin precedentes, en la que hoy se encuentra ahogado el país. ‘‘No, no caeremos en otra trampa, ni toleraremos que una vez más una dirección política comprometida entregue nuestra lucha’’, exhortó.

Nota de prensa