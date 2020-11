El diputado Alfonso Márquina (PJ-Lara) dijo este miércoles que la ley antibloqueo aprobada por la ANC tiene como próposito desconocer a la AN que elegirán el 6 de diciembre.

«Van a ese fraude y aún con toda la trampa, y participando ellos contra ellos, la dictadura acaba de aprobar una ley antibloqueo que pretender acabar con el Estado de derecho, concentrar todos los poderes en la figura del dictador. La AN chimba no tendrá capacidad de aprobar contratos de interés público, no aprobará presupuestos porque eliminan el régimen presupuestario y se le da la facultad al dictador cuando quiera y donde quiera de endeudar la república», enfatizó durante un acto de PJ este miércoles en Caracas.

«A pesar de que es un organismo ilegal e inconstitucional formado por ellos mismos, no van a tener funciones, porque la ley antibloqueo no está hecha para quitarnos funciones a nosotros (AN de Guaidó), sino para desconocer a ese bodrio que van a elegir», aseguró.

El parlamentario recordó que desde hace más de 4 años, la Administración de Maduro suprimió los recursos a la AN que preside Juan Guaidó, tras declararla en «desacato». «La AN no recibe presupuesto ni para comprar una hoja de papel, y sin embargo, hemos estado resistiendo legítimamente».

PJ es uno de los 37 partidos que firmaron el Pacto Unitario en rechazo a las parlamentarias del 6 de diciembre, y que avala la realización de la Consulta Popular que se realizará el día 5 de diciembre, con el cual el gobierno interino busca «quitarle la careta democrática» a Maduro y desconocer el «fraude electoral».