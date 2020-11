Nicolás Maduro advirtió este viernes que una vez que “triunfen” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, van hacia una democracia “radical” en toda la nación, y dijo que los consejos comunales tendrán poder para decidir sobre servicios públicos, una de las razones que más ha generado protestas durante el año en todo el país a pesar de la pandemia por el coronavirus.

“Vamos a una democracia radical una vez que triunfemos el 6D, que sea verdaderamente popular. Darle más poder al pueblo. Que se discuta con el pueblo la ley del parlamento comunal, para darle más poder a las comunidades. Cada vez más les daremos más poder a las comunas y consejos comunales. Tendrán su poder para decidir sobre servicios públicos”, expresó Maduro por VTV.

Sobre los candidatos opositores, sostuvo que “con mentira y demagogia opositores quieren conseguir votos con el sufrimiento del pueblo. Felicito a los candidatos que han ido a debates en todos los estados contra la oposición. Venezolanos debemos demostrar que si podemos debatir, si hay que pegar cuatro gritos, se pegan cuatro gritos pero con respeto y con pasión”.

“Las elecciones en Venezuela ya son un acontecimiento mundial. Del New York Times critican a nuestro sistema electoral, se concentran con Venezuela por odio, porque no han podido con Venezuela. Con la asamblea nacional constituyente pudimos tomar decisiones supraconstitucionales. A esa comunidad internacional les digo que pudimos haber disuelto la AN adeco burguesa en el 2017, porque teníamos el poder para disolverla. El 6D el pueblo con su voto acabará con esa AN. El 6D debe hacerse justicia con el voto”, acotó.

Una vez más, pidió que se busque a corruptos dentro del chavismo. “A la nueva AN quiero pedirles que le metan la lupa a todos los ministerios, a todos los entes públicos, y utilice todo su poder para perseguir la corrupción, para perseguir la burocracia, yo necesito la ayuda de la AN como voz de la nación. Meterle la mano a corruptos rojo rojitos que están vestidos por ahí. Ya basta de tanta rata vestida de roja rojita robando al pueblo, hay que interpelarlos de cara al pueblo, de cara al país, desnudarlos. Debemos darle con el látigo a las ratas peludas de la corrupción”.

“María Verdeal (MAS) tenía razón en algunas cosas que decía en el debate de ayer. Debemos buscar soluciones. Después de 20 años nosotros somos el cambio, porque la revolución es el cambio permanente, es el cambio para mejor. Solo nosotros podemos hacer las cosas mejores. Nosotros somos el cambio”, concluyó.